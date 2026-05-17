Elezioni amministrative: a Travagliato è corsa a tre

Tutto pronto per le elezioni di maggio anche a Travagliato. A contendersi la carica di primo cittadino saranno il sindaco uscente, Renato Pasinetti, con la civica «Pasinetti sindaco» sostenuta dalla Lega, Christian Bertozz i con «Christian Bertozzi sindaco», attuale assessore e rappresentante del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Alberto Trainini , con la civica «Travagliato Bene Comune» e il sostegno del Pd.

Obiettivo di Pasinetti è «una Travagliato che cura il proprio passato, vive intensamente il presente e progetta con coraggio il futuro senza promettere opere irrealizzabili, ma valorizzando l’esistente». Grande attenzione è riservata innanzitutto alle famiglie con il mantenimento dei servizi extrascolastici attivati, il supporto alla genitorialità e l’ideazione di un «piano casa» finalizzato a realizzare appartamenti a prezzi calmierati.

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Sul fronte delle opere pubbliche figurano una nuova palestra polifunzionale e la pavimentazione del cimitero per permettere anche alle persone con disabilità di accedervi. Tra i progetti maggiori spicca quello che riguarda la cascina Averolda: l'idea è trasformarla in un centro di spazi e servizi dedicati alle aziende della zona industriale e alle persone che vi lavorano. Grande attenzione è riservata infine a salute, ambiente con il prosieguo della piantumazione di mille alberi, ecologia e sicurezza.

Christian Bertozzi

Bertozzi presenta un programma che «guarda al presente e al futuro del paese con una visione concreta, inclusiva e orientata allo sviluppo sostenibile della comunità mettendo al centro le persone».

Come prima proposta, nell’area della casa di riposo, la nascita del «Villaggio della Vita», un progetto innovativo dedicato alle persone affette da Alzheimer e al «Dopo di Noi», con soluzioni abitative assistite per garantire dignità, sicurezza e inclusione alle persone con disabilità. Nei locali oggi inutilizzati della biblioteca prenderà vita poi il «Social Hub», uno spazio aperto e intergenerazionale e nella zona industriale il Centro di Formazione Avanzata, pensato per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro. Accanto a questi interventi, l’impegno dichiarato è anche su istruzione, cultura e sport, così come sul sostegno al tessuto commerciale locale, considerato una risorsa fondamentale per la vitalità del paese.

Alberto Trainini

Anche Trainini ha chiare le proprie priorità e presenta un progetto che «guarda avanti, ma affonda le radici nell’ascolto, amore per il territorio, voglia di costruire una città più giusta, moderna e vicina alle persone».

Innanzitutto si propone dunque un nuovo metodo amministrativo basato su ascolto e confronto costante attraverso tavoli permanenti di lavoro. L’idea è poi quella di aumentare il sostegno alle famiglie con servizi accessibili per l’infanzia, doposcuola e attività educative. Dal punto di vista urbanistico la biblioteca e il chiostro dell’ex ospedale saranno oggetto di intervento per diventare spazi di aggregazione culturale e sociale insieme alla valorizzazione del centro sportivo come parco urbano aperto. Tra le idee anche quella di aprire un dialogo con la Parrocchia per la valorizzazione dell’ex oratorio femminile. Fondamentale infine l’attenzione a manutenzione e decoro urbano, sicurezza, prevenzione e ambiente.