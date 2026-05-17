Elezioni amministrative a Quinzano: i punti chiave dei programmi

A Quinzano d’Oglio la campagna elettorale si gioca sul confronto tra due modelli amministrativi differenti: da una lato c’è il modello di innovazione sociale di «Quinzano Insieme» ; dall’altro invece «Cambiamo Quinzano» e la sua rigenerazione urbana. Due visioni diverse del futuro del paese, accomunate però dall’obiettivo di rilanciare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

«Quinzano Insieme», guidata dal candidato sindaco Andrea Franchi , propone un programma incentrato soprattutto sulla partecipazione civica, sull’inclusione sociale e sull’innovazione. «Al centro del nostro programma c’è l’ascolto dei cittadini, la trasparenza amministrativa e il coinvolgimento diretto della comunità nelle decisioni pubbliche – precisa Franchi –. Grande attenzione viene riservata ai giovani, con progetti educativi, spazi aggregativi, doposcuola comunale e iniziative legate alle nuove tecnologie».

Sul piano economico, il programma guarda al recupero delle aree dismesse, al sostegno di start-up e imprese locali e al collegamento tra scuola e lavoro. Centrale anche il tema ambientale, con interventi per il verde urbano, la mobilità sostenibile e la tutela del territorio. «Accanto a questo – conclude Franchi – la nostra squadra propone il rafforzamento dei servizi sociali, sanitari e delle attività sportive, con un approccio orientato all’inclusione e alla coesione della comunità».

Lorenzo Olivari

«Cambiamo Quinzano», il cui leader è il sindaco uscente Lorenzo Olivari, presenta invece un programma «di continuità», non solo sul fronte delle tante iniziative sociali già messe in campo, ma con un focus sulle opere pubbliche. «Il nostro programma – precisa Olivari – non è elettorale, ma concretamente amministrativo, essendo in gran parte già progettato e finanziato con 5 milioni di euro pronti a trasformare Quinzano entro il prossimo triennio».

Infrastrutture per il turismo di prossimità, nuovi parchi per famiglie, riqualificazione di piazze, strade e di immobili pubblici, realizzazione di una rete ciclopedonale collegata a Ciclovia dell’Oglio e GreenWay, ma anche ambienti dedicati a musica, cultura, formazione e associazioni. Spicca anche il polo sociosanitario «BenTiVOglio» per una vera sanità di prossimità, a salvaguardia di Rsa e medici di famiglia, oltre a 6.500 piantumazioni.

Olivari punta su benessere e qualità di vita «per rendere Quinzano – sottolinea Olivari – un anello di congiunzione tra Brescia e Cremona e proseguendo col boom demografico di circa 45 residenti in più ogni anno dal nostro insediamento e, anche, creando i presupposti per rendere sostenibile il potenziamento dei trasporti pubblici sulla provinciale Quinzanese che collega il comune ai due capoluoghi, generando così, non solo servizi e attrattività, ma anche accessibilità territoriale».