Il voto locale: come funzionano le elezioni amministrative

Con le elezioni amministrative i cittadini scelgono il sindaco e il Consiglio comunale. Il meccanismo, però, non è uguale per tutti i Comuni : il numero che fa la differenza è fissata a 15mila abitanti. È una soglia decisiva, perché cambia il modo in cui viene eletto il sindaco, la possibilità o meno di andare al ballottaggio, il rapporto tra candidato sindaco e liste, e anche il modo in cui vengono assegnati i seggi in Consiglio comunale.

L’obiettivo del sistema è tenere insieme due esigenze: da un lato permettere agli elettori di scegliere direttamente il sindaco, dall’altro garantire una maggioranza consiliare sufficientemente stabile per amministrare. Per questo motivo, accanto al voto per il primo cittadino, esistono regole specifiche per le liste , per le preferenze, per il premio di maggioranza e, nei Comuni più grandi, per il ballottaggio.

La prima distinzione da tenere presente è quella demografica. Nei Comuni fino a 15mila abitanti il sistema è più semplice: si vota in un solo turno e diventa sindaco il candidato che ottiene più voti, anche se sono meno della metà delle preferenze (maggioranza relativa). Tutto qui. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, invece, il sistema è più articolato: per vincere al primo turno serve la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè il 50% più uno. Se nessun candidato raggiunge questa soglia, si va al ballottaggio tra i due più votati.

Come vedremo, questa differenza non riguarda solo l’elezione del sindaco, ma anche la costruzione del Consiglio comunale. A differenza dei grandi centri, dove le coalizioni sono la norma, nei Comuni sotto i 15mila abitanti il sistema elettorale favorisce la presentazione di una lista unica per ogni candidato Sindaco. Sebbene la legge non vieti coalizioni, l'assenza del voto disgiunto e le modalità di assegnazione dei seggi rendono la lista singola la scelta più efficace e diffusa.

Nei Comuni fino a 15mila abitanti l’elezione del sindaco avviene quindi con un sistema maggioritario a turno unico. Nella sostanza, non è necessario superare il 50% dei voti: viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, anche se non raggiunge la maggioranza assoluta.

Il ballottaggio, in questi Comuni, è previsto solo in un caso particolare e molto improbabile: la parità di voti tra i candidati più votati. È un’eventualità rara, ma disciplinata dalla legge. Se anche dopo il secondo turno dovesse permanere la parità, viene proclamato eletto il candidato più anziano. Per questi Comuni, dunque, solitamente il candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri. L’elettore vota il sindaco e, con quel voto, sostiene anche la lista collegata.

Ma cosa succede se un candidato è sostenuto da più liste? In questo caso sulla scheda elettorale si troveranno il nome del possibile sindaco e, accanto o sotto, i simboli delle liste che lo sostengono. Se si traccia un simbolo su una delle liste il voto va automaticamente al sindaco collegato e, logicamente, a quella lista di consiglieri. Se invece si fa una “X” solo sul nome del sindaco il voto non viene assegnato a nessuna delle liste ai fini del riparto dei seggi.

Se il sindaco che vince è collegato a una sola lista, a questa vengono assegnati i due terzi dei seggi del Consiglio comunale e i seggi rimanenti sono distribuiti proporzionalmente tra le liste che hanno perso. Se il sindaco che vince è sostenuto da un gruppo di liste, a queste vengono sempre assegnati i due terzi dei seggi (gli altri alle liste di minoranza), ma vengono suddivisi tra le liste che compongono la coalizione in base ai voti ricevuti. Non c’è, dunque, nessun meccanismo proporzionale e questo scoraggia le coalizioni.

Una curiosità: se l'elettore traccia un segno su due liste diverse che appartengono a uno stesso candidato il voto è nullo per le liste, ma potrebbe essere considerato valido per il sindaco perché la volontà dell'elettore appare chiara.

Sgombriamo ogni dubbio: nei Comuni con più di 15mila abitanti il sindaco è sempre eletto direttamente dai cittadini. Ma il sistema prevede due possibili passaggi: al primo turno viene eletto subito il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, se questo non dovesse accadere si va al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il ballottaggio si svolge di norma la seconda domenica successiva al primo turno. In questa fase la competizione si riduce a due candidati: vince chi ottiene più voti, anche con un solo voto di vantaggio. Non serve più quindi raggiungere una soglia particolare: conta arrivare davanti all’avversario.

La maggiore complessità dei Comuni più grandi riguarda anche le liste. Anche in questo caso ogni candidato sindaco può essere sostenuto da una o più liste, ma qui le coalizioni sono «la norma», composte da partiti, liste civiche e gruppi locali. Il risultato del voto serve quindi non solo a scegliere il sindaco, ma anche a definire la composizione politica del Consiglio comunale.

Se nessun candidato supera il 50% più uno al primo turno, si apre la fase del ballottaggio. I due candidati più votati tornano davanti agli elettori e si contendono direttamente la carica di sindaco. In questa fase possono entrare in gioco gli apparentamenti: le liste che al primo turno sostenevano candidati esclusi dal ballottaggio possono decidere di collegarsi ufficialmente a uno dei due candidati rimasti in gara.

Gli apparentamenti non sono semplici dichiarazioni politiche: hanno effetti sulla composizione del Consiglio comunale, perché le liste che si collegano ufficialmente possono entrare nel perimetro della coalizione del candidato sindaco sostenuto al secondo turno. Per questo sono spesso oggetto di trattative tra il primo e il secondo turno.

Non sempre, però, le liste scelgono l’apparentamento formale. A volte possono limitarsi a dare un’indicazione politica di voto senza stringere un collegamento ufficiale. La differenza è importante: l’appoggio politico può incidere sul consenso, ma l’apparentamento formale può incidere anche sulla distribuzione dei seggi.

Ecco perché c’è da fare un discorso su una delle caratteristiche più importanti dei Comuni sopra i 15mila abitanti: il voto disgiunto. L’elettore ha tre possibilità:

può votare uno dei candidati sindaco senza votare nessuna lista;

può votare un candidato sindaco e una delle liste collegate;

può votare un candidato sindaco e una lista collegata a un altro candidato.

È un meccanismo che rende il voto più libero e più personale. Un cittadino può, per esempio, preferire un candidato sindaco per la sua figura, ma scegliere una lista diversa per il Consiglio comunale.

Il voto disgiunto può avere effetti importanti. Può rafforzare un candidato sindaco anche quando le sue liste non sono particolarmente forti, oppure può permettere a una lista di ottenere un buon risultato anche se il candidato sindaco collegato non arriva al ballottaggio. È uno degli elementi che rendono le elezioni nei Comuni più grandi meno automatiche e più aperte a incroci tra voto personale, voto politico e voto civico.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, l'assegnazione dei seggi avviene con un sistema proporzionale, corretto però da un premio di maggioranza – il 60% dei seggi – che serve a garantire al sindaco i numeri necessari per governare (stabilità).

Il premio non è sempre automatico, ma dipende dai seguenti scenari.

In caso di vittoria al primo turno il premio di maggioranza viene assegnato alle liste collegate al Sindaco eletto solo se si verificano due condizioni:

Le liste hanno ottenuto almeno il 40% dei voti validi.

Nessun'altra lista o coalizione ha superato il 50% dei voti (caso molto raro dovuto al voto disgiunto).

In caso di vittoria al ballottaggio il premio del 60% dei seggi viene assegnato di norma alle liste collegate al vincitore. Tuttavia, c'è un'eccezione fondamentale:

Il premio non scatta se una coalizione avversaria ha già superato il 50% dei voti validi al primo turno. In questo caso, il sindaco eletto si troverà a governare con un Consiglio a maggioranza avversa.

Sempre nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, per entrare nella ripartizione dei seggi è prevista una soglia di sbarramento. In linea generale, le liste che ottengono meno del 3% dei voti validi non partecipano all’assegnazione dei seggi. Questa soglia serve a limitare la frammentazione del Consiglio comunale, evitando che formazioni con consensi minimi rendano instabile l'attività amministrativa.

Tuttavia, questo limite non opera in modo identico per tutti gli schieramenti:

Per le opposizioni : La soglia del 3% è un filtro rigido. Se una lista o una coalizione di minoranza non raggiunge questa percentuale, resta esclusa dal Consiglio e non ottiene alcun seggio, nemmeno per il proprio candidato Sindaco.

: La soglia del 3% è un filtro rigido. Se una lista o una coalizione di minoranza non raggiunge questa percentuale, resta esclusa dal Consiglio e non ottiene alcun seggio, nemmeno per il proprio candidato Sindaco. Per la maggioranza: La regola è più flessibile. Se il sindaco vince, tutte le liste che lo hanno sostenuto partecipano alla spartizione del premio di maggioranza (60% dei seggi), anche se singolarmente hanno ottenuto meno del 3%.

Questa eccezione, definita spesso «clausola di salvaguardia», nasce dal principio di lealtà della coalizione: poiché ogni voto raccolto dalle liste minori è stato utile per far eleggere il sindaco, la legge permette loro di entrare nel riparto dei seggi per garantire la rappresentanza di tutta la squadra che ha vinto le elezioni. In questo caso, l'unico vero ostacolo per le liste sotto il 3% è il calcolo matematico dei quozienti: entreranno in Consiglio solo se i loro voti saranno sufficienti a far scattare almeno un seggio all'interno della quota assegnata alla maggioranza.

Oltre al voto per il sindaco e per la lista, l’elettore può esprimere una o più preferenze per i candidati al consiglio comunale. Anche qui le regole cambiano in base alla dimensione del Comune.

Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, e in quelli sopra i 15.000, si possono invece indicare fino a due preferenze, ma a una condizione: i due candidati devono essere di sesso diverso.

È la cosiddetta doppia preferenza di genere. L’elettore può scrivere il cognome di due candidati consiglieri della stessa lista, ma deve scegliere un uomo e una donna. Se indica due uomini o due donne, la seconda preferenza viene annullata, mentre resta valida la prima.

Questa regola è stata introdotta per favorire una rappresentanza più equilibrata tra uomini e donne nei Consigli comunali. Non obbliga l’elettore a esprimere due preferenze: è sempre possibile indicarne una sola. Ma se si decide di usarne due, bisogna rispettare l’alternanza di genere.

Le elezioni amministrative hanno una caratteristica particolare rispetto ad altre consultazioni: mettono insieme il voto alla persona e il voto alla lista. Il sindaco è scelto direttamente dai cittadini, ma per governare ha bisogno del Consiglio comunale. Per questo il sistema elettorale comunale è costruito attorno a un equilibrio: dare forza al sindaco eletto, senza cancellare del tutto la rappresentanza delle minoranze.

Nei piccoli Comuni prevale la semplicità: un solo turno, una lista collegata a ciascun candidato, premio dei due terzi alla lista vincente. Nei Comuni più grandi, invece, il sistema tiene conto di una realtà politica più articolata: coalizioni, ballottaggio, voto disgiunto, apparentamenti, soglia di sbarramento e premio di maggioranza.

Capire queste regole è importante non solo per sapere come si vota, ma anche per interpretare i risultati. Un candidato sindaco può andare molto bene anche se le sue liste sono più deboli. Una lista può ottenere molti voti senza riuscire a eleggere il sindaco collegato. E tra primo turno e ballottaggio gli equilibri possono cambiare, soprattutto nei Comuni dove apparentamenti e voto disgiunto pesano di più.