Ruota panoramica, pattinaggio, cibo: a Natale il rilancio del Tarello

Al parco Tarello, per riportare le persone, bisogna prima convincerle a tornarci. La Loggia ci prova con una ruota panoramica alta 32 metri, una pista di pattinaggio e nuovi attrezzi per allenarsi all’aperto. Ma il problema non è soltanto trovare qualcosa da fare: è recuperare uno spazio pubblico che, tirata la riga, non ha mai funzionato davvero come avrebbe dovuto. Così, mentre si prepara il Natale, il Comune esilia i tabù e comincia a pensare se non sia il caso di mettere in discussione anche il disegno del parco.
«È nato solo come polmone verde, ma la sua funzionalità di fatto non è mai decollata. E la città, nel frattempo, è cambiata», osserva l’assessore alla Sicurezza, Valter Muchetti, che dopo l’ennesimo scontro approdato a settembre in Consiglio comunale ha coordinato il lavoro di sei settori della Loggia. La convinzione è che i controlli, da soli, non bastino. Servono attività, presenze, occasioni per frequentare il Tarello senza avere la sensazione di essere capitati nel posto sbagliato. E il primo esperimento sarà natalizio.
Le iniziative alle porte
Dal 21 novembre al 10 gennaio, secondo il calendario ancora indicativo, dovrebbero trovare posto una ruota panoramica, una pista di pattinaggio, una giostra per bambini, gazebo con tavoli e panche, punti ristoro e spazi per l’animazione. L’iniziativa, ancora in fase di definizione, nasce da un’indicazione della sindaca Laura Castelletti e punta a trasformare il giardino in una destinazione, anziché in un luogo da attraversare il più velocemente possibile.
Ma il Natale dura poche settimane. Per questo il Comune lavora anche a una presenza più stabile, a cominciare dallo sport. Sul lato del cavalcavia è prevista la riqualificazione dell’area calisthenics, in parte già frequentata ma dotata di attrezzature insufficienti. Il progetto comprende una struttura centrale e sette macchine per il potenziamento muscolare, utilizzabili anche da principianti e persone con disabilità. Un’applicazione guiderà gli esercizi.
Il modello è quello di Campo Marte, dove gli impianti hanno contribuito a rendere lo spazio sempre più frequentato durante tutta la giornata. Se finanziato con sole risorse comunali, l’intervento potrebbe essere completato entro la primavera 2027. La Loggia intende partecipare anche a un bando regionale: eventuali contributi consentirebbero di destinare parte dei fondi alla videosorveglianza. Tra giugno e luglio dovrebbe inoltre tornare «Sport al parco», sospeso proprio per le criticità dell’area.
Vigilanza quotidiana
Intanto si è intervenuti sulla vegetazione. Tra il 17 luglio e il 4 agosto sono stati spesi circa 40mila euro per abbassare siepi, eliminare cespugli e rendere più visibili gli angoli nascosti. Un intervento quasi paradossale per un parco che proprio nell’abbondanza di verde aveva uno dei suoi caratteri distintivi. Nei primi giorni di novembre sono state rimosse anche tre panchine metalliche ancorate a un muretto e potate alcune piante per consentire l’allestimento delle attrazioni natalizie.
Sul fronte della vigilanza, la Polizia locale effettua mediamente dodici servizi settimanali di due ore ciascuno, con quattro agenti per pattuglia. Sono stati inoltre eseguiti 183 interventi mirati nei confronti di persone senza dimora. Le presenze notturne, arrivate secondo Muchetti fino a settanta, oggi sono attorno alle venticinque. Ma l’assessore riconosce che «il fenomeno non si riduce, al limite si sposta».
Prospettive future
Resta dunque da ripensare la struttura stessa del Tarello. Il labirinto vegetale e la conformazione degli spazi hanno favorito la formazione di zone poco visibili.
C’è poi il destino del «padiglione Gloriette», la struttura architettonica che avrebbe dovuto impreziosire il Tarello e che invece è rimasta orfana, senza una vera funzione. Il tentativo di darle nuova vita attraverso un’attività commerciale non è andato a buon fine: il bando è andato deserto. E Muchetti sta valutando l’opzione di mettere in discussione la sua stessa presenza: «Quella struttura oggi è totalmente non recuperabile per nessuna funzione. Quindi si potrebbe valutare anche una sua dismissione».
Non è una proposta della Giunta, precisa, né tantomeno ancora un progetto di demolizione. Ma il ragionamento è significativo: se si vuole ripensare il parco, forse bisogna cominciare anche da ciò che, nel progetto originario, non ha mai funzionato.
All’orizzonte c’è anche il futuro insediamento dell’Accademia Santa Giulia, destinato a portare nuovi studenti nella zona. E con loro la necessità di più spazi destinati alla socialità, a partire da tavoli, spiazzi adatti ad incontri o ad attività culturali all’aperto.
«Sport al parco, Natale e calisthenics sono solo i primi tre tasselli su cui diversi assessorati, dalla Sicurezza e la partecipazione al Marketing territoriale, il Verde e il Sociale, stanno lavorando insieme, a dimostrazione che questa Giunta non si è affatto dimenticata di questo luogo di Brescia né ha finto di non vederne le criticità che, anzi, si stanno affrontando in modo complessivo e concertato», sintetizza l’assessore. Perché il Tarello non ha solo bisogno di essere sorvegliato, ma anche di una ragione per essere frequentato. Anzi, possibilmente di più di una.