Pgt, Capitale verde, Mussolini: il Consiglio comunale torna in aula

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Nella ripresa dopo la pausa estiva sono diverse le interrogazioni e le delibere: si partirà parlando di sicurezza dei monopattini elettrici, chiudendo con la mozione per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

Aprite cassetti, scatole e album di famiglia: cinque appuntamenti per digitalizzare i ricordi e arricchire il patrimonio del centenario 2027

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali