Il calisthenics dall’antichità a oggi: quando è nato e come funziona

Una disciplina che sembra modernissima, fatta di sbarre, parchi urbani e video virali , ma che in realtà affonda le sue radici nella storia più antica dell’allenamento umano. È il calisthenics . Non nasce all’improvviso, non ha un inventore, non può essere ricondotto a una singola intuizione. È piuttosto il risultato di un lungo percorso, che attraversa secoli e culture, fino ad arrivare alla forma sportiva che oggi conosciamo.

Leggi anche Calisthenics endurance, il bresciano Alfano è campione del mondo

Le origini

Il termine stesso deriva dal greco kállos (bellezza) e sthénos (forza), un’unione che racconta già tutto: allenarsi non solo per diventare forti, ma per costruire un corpo armonico e controllato. Nell’antica Grecia, esercizi a corpo libero come piegamenti, trazioni e movimenti funzionali erano parte integrante della preparazione fisica. Venivano utilizzati nei contesti educativi e militari, all’interno di una visione che univa disciplina del corpo e formazione dell’individuo.