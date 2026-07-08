Operazione antidegrado, pulizia ed eventi per far vivere il parco Tarello

Per recuperare una delle aree verdi più importanti della citt à, la Loggia ha messo in campo un vero e proprio maxi intervento antidegrado al parco Tarello. Non solo le attività di pulizia e ripristino, ma anche una serie di iniziative e spettacoli, sulla scia dell’esperienza di piazza Vittoria, per animare l’area. E proprio domani, giovedì 9 luglio, i cittadini della zona, alle 18.30, si ritrovano per denunciare la situazione di degrado.
Sicurezza
La sindaca Laura Castelletti, in relazione ad alcuni episodi che si sono verificati, ha chiesto al prefetto la disponibilità a convocare un incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp) per discutere in particolare del parco Tarello, uno dei punti critici di Brescia in cui, nonostante i continui sforzi delle Forze dell’ordine, del Comune e di Aprica, situazioni di degrado si ripresentano.
L’attività di pulizia
La Loggia ha chiesto ad Aprica di rafforzare le attività di pulizia, in particolare sotto la pensilina, e l’assessora Camilla Bianchi ha effettuato un altro sopralluogo per mappare le criticità. A fronte di ciò, è stata concordata una pulizia radicale già in corso dell’intero parco, che sarà completata domani. Oltre a questo intervento straordinario, Aprica ha in programma ogni giorno, dal lunedì al sabato, un servizio di pulizia congiunto con la Polizia locale.
Tavolo di lavoro
Per quanto riguarda il Comune, la sindaca ha inoltre attivato uno specifico tavolo di lavoro interassessorile per organizzare iniziative di partecipazione della cittadinanza. Sono coinvolti nel gruppo di lavoro gli assessori Valter Muchetti, Andrea Poli e Alessandro Cantoni. Inoltre, Muchetti e il comandante della Polizia locale, Roberto Novelli, avranno una particolare attenzione su tutta l’area del parco.
«Sentirsi al sicuro a casa propria è una condizione che deve essere garantita – ha commentato Castelletti –. Ho chiesto al prefetto di potermi confrontare con lui, con il questore e con tutte le altre Forze dell’Ordine sulla sicurezza proprio per avere dati aggiornati sulla situazione. Nel frattempo, ho chiesto ad Aprica che analoghi interventi di pulizia siano programmati anche nei parchi Rosa Blu e Pescheto. Il tavolo di lavoro con gli assessori vuole essere un contributo in più che diamo per risolvere una situazione non semplice e non ascrivibile solo al tema del degrado».