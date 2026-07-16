Al Tarello servono controlli e presidi, non concerti

Riguardo l’operazione anti degrado al parco Tarello, che strano che la sindaca sia così preoccupata. Ma non aveva detto che Brescia è sicura? Non è una prerogativa di tutta la sinistra essere sempre benevola e preoccupata dell’integrazione dove esistono solo diritti e non doveri? Ora che fanno?... I concerti! Vanno creati dei presidi militari altro che le feste nei giardini pubblici, altrimenti questi balordi e nullafacenti dediti solo allo spaccio e ai furti continueranno a esserci. Pugno duro e rimpatri garantiti per evitare the Bronx a Brescia.

Luciano Quaresmini

Flero