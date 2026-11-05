«Manuale di autodifesa finanziaria», tre guide in edicola con il GdB

Come comportarsi quando un conto corrente viene bloccato? Quali sono i propri diritti di fronte a una controversia con una banca o una compagnia assicurativa? E quali strumenti possono aiutare a proteggere i propri risparmi?
Sono alcune delle domande a cui risponde «Manuale di autodifesa finanziaria. I tuoi diritti», la nuova collana di tre guide (Editore Il Sole 24 Ore), in edicola con il Giornale di Brescia ogni sabato a partire dal 7 novembre a 1 euro a volume, oltre al prezzo del quotidiano. Un'iniziativa pensata per aiutare i lettori a conoscere le regole della finanza personale e affrontare con maggiore consapevolezza le scelte economiche quotidiane.
Le tre guide
La collana affronta tre grandi temi della finanza personale: mutui e conti correnti, investimenti e assicurazioni. Attraverso un linguaggio semplice e accessibile, ogni volume illustra le regole fondamentali, i diritti dei cittadini e gli strumenti disponibili per tutelarsi in caso di problemi o controversie con banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative.
La prima uscita, prevista per sabato 7 novembre, sarà dedicata a mutui, prestiti e conti correnti, con un approfondimento sulle tutele offerte dall'Arbitro Bancario Finanziario. Il secondo volume, in edicola sabato 14 novembre, affronterà il tema degli investimenti e il ruolo dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie. La terza guida, disponibile da sabato 21 novembre, sarà invece dedicata alle polizze assicurative e all'Arbitro Assicurativo.
Conoscere i propri diritti
La pubblicazione si inserisce nelle iniziative promosse per il Mese dell'Educazione Finanziaria 2026, con l'obiettivo di diffondere una maggiore cultura economica e finanziaria tra cittadini, famiglie, studenti e risparmiatori.
Conoscere le regole che disciplinano i rapporti con banche e compagnie assicurative significa poter affrontare con maggiore sicurezza situazioni che possono creare dubbi e difficoltà, da un conto bloccato a una spesa inattesa, fino a una polizza poco chiara.
Con «Manuale di autodifesa finanziaria. I tuoi diritti», l'attenzione si concentra sulla tutela dei consumatori, offrendo indicazioni per riconoscere i propri diritti, conoscere gli organismi a cui rivolgersi e sapere come agire quando qualcosa non funziona come dovrebbe. Un percorso in tre volumi per affrontare le decisioni finanziarie con maggiore consapevolezza.