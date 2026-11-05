«Manuale di autodifesa finanziaria», tre guide in edicola con il GdB

Tre volumi per conoscere i propri diritti e tutelare i risparmi, tra mutui, investimenti e assicurazioni. Dal 7 al 21 novembre, ogni sabato, i volumi saranno disponibili con il Giornale di Brescia a 1 euro ciascuno, oltre al prezzo del quotidiano

05 novembre 2026 2 ' di lettura

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