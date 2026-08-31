Sicurezza urbana, controlli a tappeto della Polizia locale al parco Tarello

È una delle zone più attenzionate della città, perché troppo spesso qui si sono verificati episodi di degrado e microcriminalità, tanto da portare i residenti ad alzare la voce. Oggi pomeriggio, lunedì 31 agosto, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un altro controllo al parco Tarello, finalizzato proprio alla prevenzione e al contrasto di certi fenomeni.
Un’iniziativa voluta fortemente dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Laura Castelletti, che su questo tema si è fatta sentire in più di un’occasione. Un’azione decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Polichetti.
L’azione
Oggi pomeriggio gli agenti – due motociclisti, due automontate e la stazione mobile – hanno effettuato un controllo mirato, con il supporto dell’Unità cinofila. Una decina le persone identificate, tutte quante regolari.
Per lo più persone che mangiavano e dormivano nella struttura coperta del parco o vicino alle siepi. Solo una persona è stata portata al Comando: un uomo trovato con un coltello e senza documenti.
Altri parchi
Prima di entrare in azione al parco Tarello, gli agenti hanno controllato altre zone della città: dal parco Caduti di Nassiriya al La Rosa Blu, dove complessivamente sono state identificate sette persone. Poi controlli anche a Mompiano e al Parco dell’acqua.