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Sicurezza urbana, controlli a tappeto della Polizia locale al parco Tarello

Gli agenti hanno identificato una decina di persone che mangiavano e dormivano nella zona della struttura coperta e denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Controlli della Polizia locale al parco Tarello - foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Controlli della Polizia locale al parco Tarello - foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

È una delle zone più attenzionate della città, perché troppo spesso qui si sono verificati episodi di degrado e microcriminalità, tanto da portare i residenti ad alzare la voce. Oggi pomeriggio, lunedì 31 agosto, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un altro controllo al parco Tarello, finalizzato proprio alla prevenzione e al contrasto di certi fenomeni.

Il cane antidroga al lavoro tra le panchine - foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il cane antidroga al lavoro tra le panchine - foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un’iniziativa voluta fortemente dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Laura Castelletti, che su questo tema si è fatta sentire in più di un’occasione. Un’azione decisa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Polichetti.

L’azione

Oggi pomeriggio gli agenti – due motociclisti, due automontate e la stazione mobile – hanno effettuato un controllo mirato, con il supporto dell’Unità cinofila. Una decina le persone identificate, tutte quante regolari.

Per lo più persone che mangiavano e dormivano nella struttura coperta del parco o vicino alle siepi. Solo una persona è stata portata al Comando: un uomo trovato con un coltello e senza documenti.

Altri parchi

Prima di entrare in azione al parco Tarello, gli agenti hanno controllato altre zone della città: dal parco Caduti di Nassiriya al La Rosa Blu, dove complessivamente sono state identificate sette persone. Poi controlli anche a Mompiano e al Parco dell’acqua. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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