Sicurezza urbana, controlli a tappeto della Polizia locale al parco Tarello

Gli agenti hanno identificato una decina di persone che mangiavano e dormivano nella zona della struttura coperta e denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello

Simone Bracchi Giornalista 31 agosto 2026 1 ' di lettura

Controlli della Polizia locale al parco Tarello - foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti controllisicurezzadegradoPolizia localeparco TarelloBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...