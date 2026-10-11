Brescia, controlli della Polizia: sequestrati ecstasy e documenti rubati

Otto persone denunciate, dosi di ecstasy e documenti rubati sequestrati, tre provvedimenti di espulsione e diversi fogli di via. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato a Brescia, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria, al centro storico e alle aree maggiormente interessate da episodi di microcriminalità e degrado urbano. I servizi, disposti dal questore Paolo Sartori, hanno visto impegnati gli agenti della Questura e del Commissariato Carmine, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e le situazioni che possono compromettere la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.
Le verifiche si sono concentrate nell'area della stazione ferroviaria, dell'autostazione e della metropolitana, ma hanno interessato anche numerose vie cittadine, tra cui via Milano, via Tartaglia, via Corsica, via San Faustino, via Sostegno, via Sardegna, via Corfù, via Zara e piazza Garibaldi. Controlli anche nel quartiere Carmine, al parco Gallo, al parco Tarello e in diversi esercizi pubblici.
Gli interventi
Tra gli episodi più significativi, quello avvenuto in via della Volta, dove un 34enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di numerose dosi di ecstasy, secondo quanto riferito dalla Questura pronte per essere spacciate. La droga è stata sequestrata e l'uomo denunciato. In viale della Stazione, invece, gli agenti hanno fermato e controllato un 52enne originario del Burkina Faso, senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo aveva con sé diversi documenti d'identità appartenenti ad altre persone, risultati rubati. Per lui è scattata una denuncia per ricettazione. Sempre nell'area della stazione ferroviaria, quattro italiani di età compresa tra i 40 e i 50 anni sono stati denunciati perché sorpresi in città nonostante fossero destinatari di un foglio di via obbligatorio da Brescia.
Due interventi hanno riguardato anche altrettanti esercizi commerciali. In via Foro Boario, dopo una segnalazione al 112, gli agenti hanno individuato un 45enne bresciano, senza fissa dimora e con precedenti, sospettato di aver sottratto merce da un negozio. La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell'attività, mentre l'uomo è stato denunciato per tentato furto. In via Giorgione, invece, un 20enne marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dopo aver oltrepassato le casse di un esercizio commerciale senza pagare alcuni prodotti che aveva nascosto nello zaino. È stato denunciato per furto, soggiorno illegale in Italia e resistenza a pubblico ufficiale.
Controllate 155 persone, tre espulsioni
Complessivamente, nel corso dell'operazione sono state identificate 155 persone, di cui 96 straniere e 71 con precedenti, oltre a 23 veicoli e sette esercizi pubblici. A seguito delle verifiche, il questore Sartori ha disposto tre provvedimenti di espulsione e ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari risultati irregolari in Italia. Adottati inoltre tre fogli di via obbligatori, quattro avvisi orali di pubblica sicurezza e un Dacur, il provvedimento che vieta l'accesso ai pubblici esercizi, nei confronti di una persona ritenuta responsabile di comportamenti aggressivi e di disturbo della quiete pubblica.
Le operazioni, alle quali hanno collaborato anche la Divisione Anticrimine e l'Ufficio Immigrazione della Questura, proseguiranno con analoghe modalità anche in altre zone della provincia, in collaborazione con le amministrazioni comunali.