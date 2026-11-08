Fondazione Scuole Don Orione: il futuro di ragazze e ragazzi nelle materie Steam

Scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica non sono discipline da studiare separatamente, ma linguaggi che si intrecciano per comprendere la realtà, sviluppare il pensiero critico e imparare a risolvere problemi. È questa la visione educativa che caratterizza la Fondazione Scuole Don Orione di Botticino ETS, dove l'approccio Steam diventa un metodo trasversale che coinvolge tutte le materie, dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, attraverso esperienze concrete, laboratoriali e interdisciplinari.
Un'occasione per conoscere da vicino questa proposta sarà venerdì 20 novembre, quando l'area Steam della scuola aprirà le proprie porte anche ai bambini e ai ragazzi del territorio con la «Robotica Challenge», una gara di robotica rivolta agli alunni del secondo ciclo della primaria. I partecipanti, organizzati in squadre, saranno chiamati a realizzare un robot seguendo le istruzioni e mettendo alla prova creatività, logica e capacità di collaborazione. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso un form online. La giuria sarà composta da un rappresentante di Techne Srl, dalla docente Silvia Bonometti, dall'ingegnere Gorlani della Fondazione Don Orione e dal collaboratore di C2 Sukhpreet Singh, esperto della Robot Creator Cup, competizione vinta lo scorso anno proprio dagli alunni della classe quinta della Fondazione Scuole Don Orione.
L'iniziativa si inserisce nel progetto «Steam in misura», avviato quest'anno dalla Fondazione in collaborazione con l'azienda Techne Srl di Brescia, con l'obiettivo di accompagnare gli studenti alla scoperta scientifica del mondo, attraverso il dialogo tra scuola, impresa e territorio. Per sostenere il percorso, l'azienda ha donato alla scuola quindici kit Lego Spike, sette dei quali dotati di funzionalità potenziate con l'intelligenza artificiale, e tre microscopi digitali: strumenti che permettono di sperimentare, progettare e apprendere facendo.
Dalla prima primaria alla terza secondaria, gli alunni saranno coinvolti in laboratori nell'area Steam e in esperienze a contatto con la realtà produttiva. Esperti di Techne Srl affiancheranno docenti e studenti in attività calibrate sulle diverse fasce d'età, avvicinando anche i più piccoli ai concetti di misura, metrologia, programmazione e robotica. Il percorso sarà arricchito da visite didattiche presso l'azienda, durante le quali gli studenti della secondaria potranno osservare l'applicazione delle tecniche di misura nei processi industriali, confrontandosi con i professionisti e scoprendo il valore della precisione nel mondo del lavoro e dell'innovazione.
Il progetto si estenderà anche oltre le aule scolastiche. Gli studenti parteciperanno infatti a laboratori presso il Museo del Marmo e le Cave di Botticino, dove potranno conoscere l'evoluzione della misurazione, mettendo a confronto strumenti e tecniche del passato con le moderne metodologie metrologiche.
L'area Steam si propone così come uno spazio di apprendimento aperto e inclusivo, destinato non soltanto agli alunni della Fondazione, ma anche ai bambini e ai ragazzi del territorio bresciano che frequentano altri istituti, a partire dalla scuola dell'infanzia. Un luogo in cui imparare attraverso la curiosità, la sperimentazione e la collaborazione, scoprendo che la scienza e la tecnologia possono diventare strumenti per leggere e interpretare il mondo.
La Preside della Fondazione, Roberta Sanzeni, sottolinea l’importanza di investire nell’innovazione didattica, promuovendo un approccio Steam trasversale a tutte le discipline e mettendo a disposizione degli studenti strumenti e tecnologie per apprendere attraverso la sperimentazione. Stampante 3D, microscopi digitali e kit per la robotica diventano così occasioni concrete per sviluppare creatività, pensiero computazionale e competenze scientifiche e tecnologiche, favorendo al contempo il superamento degli stereotipi e dei divari di genere nelle discipline Steam.
La Fondazione Scuole Don Orione mette a disposizione della propria comunità scolastica spazi inclusivi, come la biblioteca, per promuovere il piacere della lettura e la crescita culturale, e servizi dedicati al benessere e al sostegno degli alunni e delle famiglie, tra cui la presenza di una psicologa interna e serate formative per i genitori. Offre inoltre la possibilità di accedere ai contributi del bando Dote Scuola e a ulteriori forme di sostegno economico messe a disposizione direttamente dalla Fondazione, per favorire il diritto allo studio e garantire pari opportunità educative.
Da quest'anno poi ci sarà un’ulteriore novità con l'inserimento dello spagnolo come seconda lingua. Inoltre, con il Piano Estate del Ministero dell'Istruzione e del Merito si avrà l’occasione di offrire gratuitamente ai bambini della primaria 30 ore di inglese e 30 ore di materie Steam.
Per ulteriori informazioni è possibile recarsi sul sito www.scuoledonorione.it o sulla pagina Instagram fondazionescuoledonorione.