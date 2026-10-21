Pasotti: «Cara Loggia, a Urago servono risposte e operatori di comunità»

Il presidente del Cdq accende i fari su disagio giovanile, manutenzione e sociale: «Il quartiere merita attenzione». Il Ferrante Aporti ha le finestre rotte da tre anni e da un anno si attende la targa in onore di Allegrini. Torna la battaglia per via Campiani