Domani Lavoro, tre giorni per costruire il futuro professionale

Il lavoro cambia, le professioni si trasformano e le competenze richieste dalle imprese evolvono sempre più rapidamente. Eppure, una necessità rimane immutata: far incontrare chi cerca persone e competenze con chi è alla ricerca di un’opportunità professionale. È da questa esigenza che nasce Domani Lavoro, la manifestazione che dal 5 al 7 novembre torna al Brixia Forum di Brescia per la sua terza edizione, con l’obiettivo di mettere in relazione il mondo produttivo, le persone e il sistema della formazione.
Ideata da Seven Events e realizzata in collaborazione con Pro Brixia e Area Fiera, la manifestazione si rivolge a un pubblico ampio e trasversale. Ci sono le imprese che cercano nuovi collaboratori, i giovani che devono scegliere il proprio percorso, le persone che desiderano entrare nel mercato del lavoro o cambiare direzione professionale, ma anche chi vuole aggiornare le proprie competenze, conoscere nuove professioni o individuare un percorso formativo più vicino alle proprie aspirazioni.
Il punto di partenza è una realtà che riguarda da vicino il territorio bresciano: le opportunità professionali non mancano, ma per molte aziende trovare le persone giuste è diventato sempre più difficile. Allo stesso tempo, non sempre chi cerca lavoro conosce tutte le possibilità disponibili, le professionalità richieste o i percorsi attraverso cui accedere a determinati ruoli. Ridurre questa distanza significa favorire un incontro più efficace tra domanda e offerta, ma anche creare le condizioni perché persone e imprese possano conoscersi meglio.
Dalle opportunità di lavoro all’orientamento
Domani Lavoro non è soltanto il luogo in cui consegnare un curriculum o sostenere un colloquio. È anche uno spazio in cui raccogliere informazioni, confrontarsi con le aziende, scoprire professioni meno conosciute e comprendere quali competenze possano aprire nuove prospettive.
Per chi è alla ricerca di un impiego, le tre giornate al Brixia Forum rappresentano l’occasione per entrare in contatto diretto con le realtà presenti, conoscere le posizioni aperte e presentare la propria esperienza. Per chi lavora già, la manifestazione può diventare un’opportunità per valutare nuove possibilità professionali, rimettersi in gioco o capire come affrontare un cambiamento di carriera.
Una particolare attenzione è dedicata ai giovani, chiamati a compiere scelte che possono influenzare il loro futuro formativo e professionale. Il passaggio dalla scuola al lavoro non è sempre immediato: conoscere le imprese, comprendere che cosa significhi svolgere una determinata professione e avere la possibilità di confrontarsi con chi opera quotidianamente in un settore può aiutare a trasformare un interesse in un progetto concreto.
In questa direzione si inserisce Domani Lavoro Young, il progetto dedicato alle nuove generazioni, con un focus sulle opportunità di stage e tirocinio. Le prime esperienze professionali permettono infatti ai ragazzi di misurarsi con il mondo del lavoro, verificare le proprie aspettative e mettere alla prova le competenze acquisite durante il percorso di studi. Per le imprese, rappresentano a loro volta un’occasione per conoscere giovani motivati e individuare potenziali collaboratori.
L’attenzione alle nuove generazioni passa anche dalla possibilità di ascoltarne il punto di vista. Mettere a confronto studenti, imprenditori, responsabili delle risorse umane e professionisti significa far emergere aspettative, dubbi e differenti modi di interpretare il lavoro, superando stereotipi e incomprensioni. Perché l’incontro tra domanda e offerta non dipende soltanto dalla disponibilità di posti, ma anche dalla capacità di comprendersi reciprocamente.
Il Digital Matching per rendere più efficace l’incontro
Tra gli strumenti a disposizione dei partecipanti c’è il Digital Matching, la piattaforma che permette di programmare appuntamenti mirati tra candidati e aziende prima della manifestazione. Un modo per arrivare in fiera con obiettivi più chiari, individuare le realtà di maggiore interesse e organizzare occasioni di confronto direttamente con chi cerca nuove professionalità.
Per l’edizione 2026, il servizio amplia il proprio raggio d’azione: oltre agli incontri con le imprese, sarà possibile fissare appuntamenti anche tra orientatori e realtà formative.
Si rafforza così il collegamento tra ricerca di un’occupazione, scelta dei percorsi di studio e individuazione delle competenze necessarie per affrontare un mercato in trasformazione.
Accanto alle aziende, al Brixia Forum saranno presenti agenzie per il lavoro, scuole, università, ITS, enti di formazione, istituzioni, associazioni di categoria e professionisti. Una pluralità di soggetti che permette di affrontare il tema da prospettive diverse, mettendo in relazione chi offre opportunità, chi prepara le persone a coglierle e chi le accompagna nelle scelte.
Il coinvolgimento degli studi professionali e degli Ordini, per esempio, offre ai giovani la possibilità di conoscere da vicino percorsi lavorativi che richiedono preparazione specialistica e aggiornamento continuo.
Commercialisti, avvocati, ingegneri e consulenti del lavoro sono solo alcuni degli ambiti nei quali il ricambio generazionale, l’innovazione tecnologica e l’evoluzione delle competenze stanno aprendo nuove prospettive.
Una sfida che riguarda anche le imprese e il territorio
Se per i candidati Domani Lavoro è un’occasione per scoprire opportunità e costruire relazioni, per le aziende rappresenta uno strumento per farsi conoscere, presentare la propria organizzazione e incontrare direttamente persone potenzialmente interessate a entrare nel team. In una fase in cui il reperimento del personale costituisce una difficoltà per numerose realtà produttive, il contatto diretto può contribuire a rendere più efficace la ricerca e ad ampliare il bacino dei candidati.
La manifestazione assume così una dimensione che va oltre i colloqui e le selezioni. La disponibilità di competenze è infatti una questione che coinvolge l’intero sistema economico: riguarda la capacità delle imprese di attrarre professionalità, quella della formazione di rispondere ai fabbisogni del mercato e quella delle istituzioni di favorire condizioni che consentano alle persone di costruire il proprio futuro.
È in questo quadro che si inserisce anche il tema dell’attrattività di Brescia. Un territorio che offre opportunità professionali deve essere in grado di raccontare anche ciò che può offrire a chi decide di viverci: collegamenti, servizi, formazione, qualità della vita e possibilità di conciliare dimensione professionale e personale.
La scelta di un lavoro, soprattutto per chi arriva da fuori provincia o da un’altra regione, può infatti coincidere con la scelta di una città nella quale trasferirsi e costruire un progetto di vita.
Per questo Domani Lavoro punta a rafforzare il dialogo tra imprese, formazione e territorio, contribuendo a far conoscere anche fuori dai confini locali le opportunità offerte dal sistema bresciano. Una prospettiva che interessa tanto le aziende alla ricerca di personale quanto i giovani e i professionisti che stanno valutando dove investire le proprie competenze.
Un appuntamento in crescita
I risultati delle precedenti edizioni testimoniano l’interesse suscitato dalla manifestazione. Nel 2025 Domani Lavoro ha registrato 12.719 candidati in visita, oltre 25mila curriculum raccolti e circa 500 collaborazioni favorite. Per la terza edizione, l’obiettivo è superare le 200 aziende partecipanti, confermando il ruolo del Brixia Forum come luogo di incontro tra il mercato del lavoro e le persone.
Dal 5 al 7 novembre, dunque, Domani Lavoro offrirà a candidati, giovani, lavoratori, imprese e operatori della formazione l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi. Per qualcuno sarà il momento di presentarsi a un potenziale datore di lavoro, per altri quello di scoprire una professione, valutare uno stage, programmare un colloquio o orientarsi tra nuove competenze e percorsi formativi.
Perché il futuro professionale non comincia necessariamente con la firma di un contratto. Può iniziare anche da una domanda, da un incontro o dalla scoperta di una possibilità che fino a quel momento non si era presa in considerazione. È proprio in questo spazio, tra le aspirazioni delle persone e le esigenze delle imprese, che Domani Lavoro vuole costruire nuove connessioni.
Per maggiori informazioni: www.domanilavoro.it