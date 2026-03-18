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Urago Mella, il Tar respinge il ricorso per salvare i gelsi

Una cittadina l’aveva presentato per opporsi al diritto di costruire rilasciato dal Comune di Brescia ai proprietari. La Loggia: «Sentenza che conferma la legittimità del nostro operato»
I gelsi a Urago Mella - Foto Fb/Consiglio di Quartiere Urago Mella
I gelsi a Urago Mella - Foto Fb/Consiglio di Quartiere Urago Mella
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Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso presentato da una cittadina contro il permesso rilasciato dal Comune di Brescia di costruire  su un terreno tra via Zuccari e via Campiani, a Urago Mella, dove i proprietari intendono edificare quattro villette e un edificio a tre piani.

La vicenda

In quel terreno, infatti, sorgono dei gelsi di circa 200 anni per i quali 130 cittadini avevano chiesto venisse riconosciuto il carattere di monumentalità con una petizione, la cui prima firmataria aveva annunciato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, che l’ha appunto respinto.

La nota della Loggia

Per quel che concerne il permesso di costruire, spiega la Loggia in una nota, «i giudici hanno ritenuto che il progetto sia stato esaminato in modo adeguato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni secondo cui l’iter sarebbe stato autorizzato senza sufficienti verifiche urbanistiche e paesaggistiche. Il Tar ha, inoltre, chiarito che le distanze dal Parco locale di interesse sovracomunale (Plis) previste dalle norme urbanistiche sono state rispettate, respingendo quindi anche questo motivo di ricorso».

Quanto alla richiesta di riconoscimento del carattere di monumentalità per i gelsi, «la sentenza ha ritenuto legittimo l’esito negativo del procedimento, osservando come gli accertamenti tecnici svolti dal Comune e dal Gruppo Carabinieri Forestale siano giunti in modo convergente a escludere la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la dichiarazione di monumentalità. La decisione del Tar conferma la legittimità dell’operato del Comune di Brescia in una vicenda particolarmente delicata, che ha coinvolto aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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