Scritta offensiva sulla sede del Pd di Brescia: «Non ci faremo intimidire»

La scritta è comparsa sulla facciata del palazzo di via Risorgimento. Zanardi e Cammarata: «Un gesto vile e inaccettabile. Abbiamo già denunciato»

01 ottobre 2026 2 ' di lettura

La scritta sul muro della sede del Pd Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Pdsede del partitoscritte sui muriBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...