Brescia differenzia bene, ma si producono ancora troppi rifiuti pro capite

Il primato è di quelli che sarebbe meglio non conquistare. Brescia è la provincia lombarda che produce più rifiuti per abitante. Eppure, quando si tratta di separarli, fa meglio della media regionale. Il paradosso della pattumiera bresciana è tutto qui: siamo abbastanza bravi a scegliere il bidone, molto meno a fare in modo che si riempia... meno. Perché la raccolta differenziata è una parte della soluzione, non il permesso di produrre rifiuti senza misura.
I dati macro
Nel 2025 la nostra provincia ha generato 704.220 tonnellate di rifiuti urbani: 553,74 chili a residente, 71,30 in più della media lombarda (482,44). Nessun’altra provincia arriva a tanto. Mantova, seconda, si ferma a 537,42 chili; Pavia, terza, a 507,10. E mentre in Lombardia la produzione complessiva diminuisce dello 0,13% rispetto al 2024, nel Bresciano aumenta dello 0,67%. Una divergenza che pesa più di qualche decimale guadagnato nella graduatoria dei cassonetti. E che obbliga a distinguere tra il successo della raccolta e quello, ancora tutto da costruire, della prevenzione.
La differenziata, infatti, sale al 77,92%, contro il 75,02% regionale. Ma Brescia è soltanto settima tra le dodici province. Mantova guida con l’88,12%, seguita da Bergamo (82,06%) e Monza e Brianza (79,95%). Davanti a Brescia ci sono anche Varese, Lecco e Cremona. Dietro, fra le altre, Milano al 70,12%, Pavia al 61,16% e Sondrio al 56,52%. Il confronto con Mantova, in particolare, è istruttivo: produce meno rifiuti per abitante e ne differenzia una quota decisamente maggiore. Non basta dunque essere sopra la media per potersi considerare «arrivati».
La mappa di casa
Scendendo dalla provincia ai suoi 205 Comuni, la media si rompe in una geografia di estremi. Acquafredda è prima con il 95,29% di differenziata; Lograto segue al 91,71%. Sono le sole due realtà sopra il 90%. Subito dietro Villachiara (89,97%), Capovalle (88,90%), Vallio Terme (88,83%) e Salò (88,79%). Non è una pattuglia isolata: 95 Comuni raggiungono almeno l’80%. Tra quelli più popolosi, Chiari tocca l’88% e Montichiari l’84,06%. Sono risultati che mostrano quanto sia possibile spingersi oltre la soglia provinciale, pur in contesti diversi.
All’altro capo della classifica, quello che racchiude i Comuni più «pigri», c’è Collio, al 28,80%: oltre 66 punti percentuali lo separano da Acquafredda. Seguono Valvestino (32,03%), Cimbergo (41,31%), Paspardo (43,57%) e Magasa (47,51%). Restano indietro anche Marmentino (52,74%), Tremosine sul Garda (53,89%) e Bovegno (54,48%). Molti nomi appartengono alla montagna, dove distanze, dispersione degli abitati e organizzazione dei servizi possono rendere la raccolta più complessa. È una possibile chiave, non un’assoluzione automatica: per spiegare ogni singolo dato servirebbe conoscere il servizio offerto.
Come va in città
Poi c’è il capoluogo, che nella classifica provinciale non fa certo da locomotiva. Brescia città si ferma al 68,59%, al 184° posto su 205: 9,33 punti sotto la media bresciana. Chiari, Montichiari e Palazzolo sull’Oglio (82,61%) fanno sensibilmente meglio; anche Desenzano (74,22%) e Lumezzane (71,82%) precedono la città.
La dimensione urbana comporta difficoltà specifiche, dai condomìni alla mobilità della popolazione. Ma non cancella il dato: con oltre 201mila residenti, il capoluogo conta eccome sul bilancio provinciale. Dei circa 155mila tonnellate non raccolte in modo differenziato nel Bresciano, quasi 34mila provengono dalla città: più di una su 5.
Maione: «La Lombardia fa scuola»
La Lombardia ha raggiunto la soglia del 75% di raccolta differenziata nel 2025, «un risultato storico». Se si analizzano i dati per singola provincia emerge in particolare come a registrare i numeri migliori siano state Mantova (88,12%), Bergamo (82,06%) e Monza e Brianza ( 79,95%).
Inoltre, nello stesso anno, è stato ulteriormente migliorato il dato relativo al riciclo netto, che si è attestato a quota 57,79%, avvicinandosi di molto al target del 60% richiesto dall’Ue al 2030. Questo parametro europeo assume particolare importanza, perché misura non solo la capacità di intercettare i rifiuti, ma l'effettiva qualità e trasformazione effettiva dei materiali in nuove risorse. Ad annunciare questi dati è stato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione in occasione della Cop31, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite dedicata ai cambiamenti climatici in corso ad Antalya, in Turchia, fino al 20 novembre.
«Un successo, quello certificato dai numeri sul riciclo, che consolida il modello lombardo come punto di riferimento nazionale e internazionale, dimostrando come lo sviluppo industriale e la sostenibilità ambientale possano procedere di pari passo» si legge nel comunicato stampa divulgato da Lombardia Notizie.
«Alla Cop - ha spiegato l’assessore Maione intervenendo nel corso di diversi panel tematici - abbiamo portato il nostro esempio, gli altri Stati ci imitano e siamo contenti di questo. Mentre a livello globale si discute di strategie, la Lombardia dimostra che la transizione ecologica da noi è già in corso, con l'efficienza industriale e con il coinvolgimento virtuoso dei cittadini. Superare il 75% di raccolta differenziata e centrare il target europeo del riciclaggio netto significa che il nostro sistema economico e territoriale è un'eccellenza che fa scuola in Europa e nel mondo».
Il prossimo passo
C’è un’altra trappola nelle classifiche: scambiare una percentuale alta per una pagella ambientale completa. A Salò la quantità di rifiuti differenziati equivale a 1.219 chili per residente; a Lograto a 883, contro i 431 della media provinciale. Non significa che ogni abitante butti via quelle quantità: nei rifiuti urbani possono confluire quelli di attività economiche e, nei centri turistici, di persone non residenti. Il denominatore resta però la popolazione anagrafica. Sono numeri «da interrogare», non da usare per assegnare colpe: la stessa statistica può raccontare realtà molto diverse.
Il punto, alla fine, non è scegliere tra differenziare e ridurre: bisogna fare entrambe le cose. La prima permette di recuperare materiali; la seconda evita di doverli gestire come rifiuti. Brescia ha imparato a separarne una buona parte, ma continua a produrne più di chiunque altro in Lombardia, per abitante. Il prossimo salto non si misurerà solo dal colore del bidone, ma da quello che riusciremo a non metterci dentro.