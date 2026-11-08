COP31: il mondo non può permettersi altri dieci anni di dipendenza dai combustibili fossili, mentre si aggrava la crisi climatica

Mentre i leader mondiali si preparano a riunirsi ad Antalya per la COP31, 350.org avverte che il mondo non può permettersi di rimandare per altri dieci anni la transizione verso la fine della dipendenza dai combustibili fossili. La conferenza sul clima delle Nazioni Uniti inizia nel mezzo della più grande crisi della storia nel settore dei combustibili fossili e le popolazioni di tutto il mondo stanno affrontando impatti climatici sempre più devastanti mentre le società petrolifere continuano a registrare profitti scandalosi.
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Ahead of COP31, 350 Türkiye raised a “Climate Justice, Now” banner at Antalya’s Kaleiçi Harbor, urging world leaders to commit to a just transition away from fossil fuels. Photo credit: Caner Özkan / 350.org
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