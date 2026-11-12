Abiti usati, cosa raccontano 50mila capi raccolti nel Bresciano?

Che cosa succede agli abiti che non indossiamo più? Quando conferiamo un capo nella raccolta tessile, contribuiamo ad alimentare una filiera che può offrirgli una seconda vita attraverso il riutilizzo oppure valorizzarne i materiali attraverso il riciclo. Ma per capire quale strada possa prendere, è necessario conoscere sempre meglio ciò che raccogliamo.
È proprio da questa esigenza che nasce un'importante attività di ricerca condotta da Rete CAUTO, che dal 1999 gestisce la raccolta degli abiti usati a Brescia e provincia, in collaborazione con Caritas Diocesana di Brescia. Un servizio che oggi conta quasi 700 cassonetti gialli sul territorio e che, dal 2015 a oggi, ha permesso di raccogliere oltre 24.000 tonnellate di prodotti tessili.
In dieci anni i volumi raccolti sono cresciuti del 65%, mentre è progressivamente diminuita la quota di prodotti riutilizzabili. Una trasformazione che rende sempre più importante conoscere le caratteristiche dei materiali raccolti, per individuare nuove possibilità di valorizzazione.
Per la prima volta, grazie all'impiego di nuove tecnologie, Rete CAUTO ha potuto costruire una fotografia dettagliata della composizione fibrosa e dei colori dei prodotti tessili intercettati sul territorio.
Un patrimonio di informazioni che non racconta soltanto che cosa contengono i nostri abiti usati, ma aiuta a comprendere come sviluppare nuove opportunità di riciclo.
Oltre 50mila prodotti per fotografare il rifiuto tessile bresciano
Nei mesi di giugno e luglio 2026, Rete CAUTO ha analizzato 50.058 prodotti tessili, pari a circa 11 tonnellate di materiale, provenienti dalle diverse aree di Brescia e provincia servite dalla propria raccolta. Il campionamento è stato realizzato in modo da restituire una fotografia rappresentativa dei flussi che la cooperativa intercetta quotidianamente.
Il risultato più significativo riguarda il cotone: oltre la metà dei prodotti analizzati, il 51,96%, è costituita da cotone puro o da tessuti in cui il cotone è la fibra prevalente. In particolare, il 23,79% è cotone 100%, mentre il 28,17% appartiene alla categoria Cotton Rich, con una presenza di cotone superiore al 70%. Seguono il poliestere 100%, che rappresenta il 16,86%, e il Poly Rich, ovvero i tessuti con una prevalenza di poliestere, pari al 5,08%.
Quattro categorie che, insieme, costituiscono quasi il 74% dei prodotti analizzati. Un dato importante perché permette di individuare quali materiali sono maggiormente presenti nella raccolta e su quali concentrare lo sviluppo delle nuove filiere di riciclo.
Anche il colore racconta qualcosa
Non è soltanto la composizione fibrosa a fare la differenza. Anche il colore dei tessuti può diventare un'informazione preziosa per il loro recupero.
Nell'analisi condotta da Rete CAUTO, la categoria più frequente è quella dei prodotti multicolor, pari al 26,52%, seguita dal grigio (16,74%), dal nero (13,09%), dal bianco (12,10%) e dal blu (8,99%). Perché conoscere il colore è importante? Perché nei processi di riciclo tessile poter separare i materiali anche in base alle caratteristiche cromatiche può contribuire a ottenere fibre più uniformi, riducendo, in alcuni casi, la necessità di successive tinture.
Conoscere fibra e colore significa quindi non soltanto descrivere meglio un rifiuto, ma iniziare a riconoscerne le potenzialità come nuova materia prima.
Dalla raccolta alla conoscenza: l'innovazione di Rete CAUTO
A rendere possibile questa ricerca è THYSAR, una tecnologia che permette di riconoscere la composizione fibrosa e il colore dei prodotti tessili, generando informazioni utili a orientarli verso i processi di riciclo più adatti.
THYSAR è parte di un percorso di innovazione più ampio, sviluppato da Rete CAUTO nell'ambito del progetto TEC-TES, cofinanziato dal bando Ri.Circo.Lo di Regione Lombardia.
Accanto a questa tecnologia si colloca TEX-EYE, un sistema di visione artificiale basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato per supportare gli operatori nell'individuazione dei difetti visibili sui capi e nelle attività di selezione per il riutilizzo.
Le due tecnologie rispondono a esigenze differenti, ma complementari: riconoscere i prodotti che possono continuare a essere utilizzati e conoscere le caratteristiche dei materiali che devono trovare nuove possibilità di valorizzazione attraverso il riciclo.
Un'innovazione che nasce dall'esperienza maturata sul campo e che mette la tecnologia al servizio delle persone e delle loro competenze.
Conoscere meglio per valorizzare di più
I risultati della ricerca rappresentano molto più di una fotografia statistica. Sapere quali fibre e colori sono presenti nella raccolta permette di individuare le tecnologie di riciclo più appropriate e costruire relazioni con le imprese che possono trasformare quei materiali in nuove risorse.
Proprio sulla base dei primi risultati, Rete CAUTO ha già avviato relazioni con operatori specializzati nel riciclo del cotone e del poliestere.
È un passaggio fondamentale per una filiera che sta cambiando. La raccolta tessile, storicamente orientata soprattutto al riutilizzo, deve oggi confrontarsi anche con prodotti che non possono più essere indossati e che richiedono nuove soluzioni di recupero.
Attualmente operative nella sede CAUTO di Buffalora, TEX-EYE e THYSAR troveranno in futuro collocazione nel nuovo impianto di preparazione per il riciclo tessile a Desenzano del Garda, che sorgerà all’interno del più ampio Polo per lo Sviluppo Sostenibile.
Non soltanto un nuovo impianto, ma un progetto che interpreta concretamente il modello di sostenibilità integrata di Rete CAUTO, coniugando dimensione ambientale, sociale ed economica. Un vero e proprio ecosistema collaborativo di innovazione sostenibile, nel quale tecnologia e intelligenza artificiale saranno al servizio delle competenze e del lavoro delle persone, valorizzando le sinergie tra cooperazione sociale, imprese, enti del Terzo Settore, Pubblica Amministrazione e territorio.
Un progetto che guarda al futuro della filiera tessile, trasformando l’esperienza e la conoscenza maturate da Rete CAUTO in nuove opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo.
Maggiori informazioni su https://cauto.it/raccolta-e-riciclo-tessile/