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Abiti usati, cosa raccontano 50mila capi raccolti nel Bresciano?

Rete CAUTO ha analizzato oltre 50mila prodotti tessili raccolti a Brescia e provincia. Una ricerca che svela la composizione dei materiali e apre nuove prospettive per il riutilizzo e il riciclo

13 novembre 2026 4 ' di lettura

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