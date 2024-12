Gli articoli più letti del 2024 sul GdB: elezioni, maltempo e Bozzoli

Come ogni anno, fine dicembre è il momento utile per fare un punto degli articoli più letti sul sito del Giornale di Brescia. Non solo, dati alla mano, per fare un bilancio di utenti e visualizzazioni in termini di traffico online, ma anche per capire meglio quali sono gli interessi dei lettori e quali argomenti suscitano la loro attenzione.

Le elezioni amministrative

La proclamazione di Vincenza Corsini a Calcinato © www.giornaledibrescia.it

Se nel 2023 e nel 2022 era stata la cronaca a farla da padrona, coerentemente ad una tendenza post pandemia iniziata nel 2021, nel 2024 c’è stato un altro tipo di argomento che ha tenuto banco sul sito web. Le elezioni amministrative, che nell’ultima tornata hanno coinvolto 144 Comuni bresciani, sono infatti in cima alla classifica (con dignitoso distacco) dei contenuti più visualizzati dai lettori del GdB.

Il picco di traffico è stato raggiunto il 10 giugno, quando a spoglio ancora in corso la redazione ha fornito i nomi dei nuovi sindaci in tempo reale. In quell’articolo – un liveblog curato dalla redazione web, in sinergia con Teletutto e la lunga diretta sul canale 16 – venivano pubblicati a pochi minuti dall’elezione i video con le dichiarazioni dei primi cittadini, le foto dei festeggiamenti e gli aggiornamenti dai seggi.

Una copertura multimediale il cui successo è stato figlio anche di una strategica campagna di avvicinamento, con le analisi politiche paese per paese, i dibattiti tv su Teletutto, il video diario dei candidati, le dettagliate istruzioni per il voto e le card interattive dedicate ai protagonisti della tornata elettorale, tutti aggregati nel canale Amministrative 2024. Una completezza che ha confermato come il Giornale di Brescia sia il punto di riferimento per l’informazione dei bresciani, soprattutto in occasione di appuntamenti fondamentali come le elezioni.

Maltempo e disastri

Grandinata tra Rovato ed Erbusco

Come lo scorso anno, gli eventi catastrofici dovuti al maltempo e i conseguenti danni sul territorio hanno riscosso diverse visualizzazioni. Il contenuto di questo tipo più letto è stato quello che dava conto delle forti grandinate del 26 agosto, con gli impressionanti video dei vigneti in Franciacorta coperti dai chicchi. Dello stesso tenore altri articoli nella top 30 degli articoli più letti sul sito del GdB: gli allagamenti del 9 giugno nell’Ovest, i danni sul Garda del 14 agosto e gli otto diportisti soccorsi nel lago il 7 agosto.

Le storie

La Valle dei Re in una foto d'archivio - © www.giornaledibrescia.it

La redazione del GdB nel 2024 ha pubblicato numerose longform, approfondimenti, ricerche di data journalism, storie e interviste esclusive. Oltre alle 30 migliori e più curiose, di cui vi abbiamo già dato conto in questo articolo, nella classifica degli articoli più letti c’è anche la ricognizione delle attrazioni scomparse da Gardaland.

Dal lago di Garda arrivano anche due vicende che hanno riscosso particolare successo tra gli utenti: la leggenda del mostro Benni, che risale al 1400 e continua a collezionare presunti avvistamenti, e la scoperta scientifica della specie aliena Trigol mantovano.

Il caso Bozzoli

Giacomo Bozzoli viene arrestato a Soiano

È stato il caso dell’estate e ha attirato su di sé gli occhi (e le letture) non solo dei bresciani ma di tutta Italia. La condanna definitiva all’ergastolo di Giacomo Bozzoli per aver ucciso lo zio Mario, imprenditore di Marcheno scomparso l’8 ottobre 2015 bruciato secondo i giudici nel forno della fonderia di famiglia, aveva scatenato la fuga del 39enne.

Il giallo della latitanza di Bozzoli, concluso con il ritrovamento di Giacomo nel cassone del letto della sua villa di Soiano, ha catalizzato l’attenzione dei lettori del sito del GdB, che ha raccontato la vicenda passo dopo passo anche attraverso ricostruzioni e podcast.

Incidenti stradali

Fiori sul luogo di un incidente - © www.giornaledibrescia.it

Anche il 2024, purtroppo, è stato un anno tragico a causa degli incidenti stradali nel Bresciano. Le croci sulle strade sono state 57 (dato aggiornato al 30 dicembre), di cui molte giovani vite spezzate. Tra queste quella di Claudia Cocchetti, morta il 2 novembre a Barghe dopo che la moto su cui viaggiava è scivolata su una macchia d’olio sull’asfalto. La 32enne, originaria di Bergamo, ma residente a Sarezzo con il compagno, era una biker molto conosciuta in provincia, anche perché fondatrice del gruppo Instagram Coste & Furious, seguito dai centauri di tutto il Nord Italia.

Un’altra dolorosa vicenda si è consumata lungo la Brebemi, dove il 7 dicembre è deceduta la 27enne Adela Xhaferri, investita appena dopo essere scesa dall’auto del compagno, che era uscita di strada. La ragazza stava cercando di mettersi in salvo, quando una vettura è sopraggiunta e il conducente non ha potuto fare niente per evitarla.

Risale invece al 10 agosto un altro gravissimo schianto, nel tratto della Corda Molle tra Montichiari e Borgosatollo, che ha causato la morte di due uomini. Sul colpo aveva perso la vita l’86enne Bruno Agnari, mentre dopo qualche ora è deceduto in ospedale il 28enne Pietro Meini.