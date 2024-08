Morto in Corda Molle, l’ultimo saluto di Bagnolo a Pietro Meini

A portare il feretro in chiesa sono stati il fratello e gli amici di sempre. Ma ad accompagnare Pietro Meini nel suo ultimo viaggio oggi a Bagnolo Mella c'erano centinaia di persone.

I funerali di Pietro Meini - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Una comunità intera, che si è stretta attorno alla famiglia del 28enne, una delle due vittime del tragico incidente avvenuto sabato sulla Corde Molle nel tratto tra Montichiari e Borgosatollo. Il funerale è stato celebrato dal parroco del paese, don Faustino Pari: «La vita di Pietro è stata molto breve, ma intensa perché non solo era amato ma soprattutto perché sapeva amare. La sua famiglia, i suoi amici, la montagna e la neve».

Nella parrocchiale il profondo silenzio è stato rotto soltanto dalle note delle musiche di Telemann e Morricone e dalla commozione dei parenti e degli amici.

Ma nonostante il dolore rendesse difficile ricordare Pietro, non sono mancati messaggi di grande affetto per il 28enne da parte di colleghi, parenti e anche del sindaco Stefano Godizzi che si è stretto alla famiglia a nome di tutta la comunità. E infine l'abbraccio alla mamma e al papà di Pietro davanti al feretro mentre in cielo sono volati tanti palloncini bianchi.