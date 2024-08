Maltempo nel Bresciano: temporali e forti grandinate

Dopo giorni segnati da temperature elevate, il maltempo si è abbattuto questa mattina su diverse zone della provincia di Brescia.

Nell’Ovest una violenta grandinata ha colpito Rovato e l’area di Erbusco dalle 7.30. In una manciata di minuti sono caduti chicchi grandi come palline da tennis, sostituiti poi da pioggia e vento, trasformando strade e giardini in una distesa bianca, come quella che si vede nel video qui sotto registrato a Villa Pedergnano, frazione di Erbusco.

Grandine a Villa Pedergnano

I Vigili del fuoco sono al lavoro e segnalano numerosi interventi in tutta la Franciacorta.

La grandine ha rotto i vetri e ammaccato le carrozzerie di molte auto a Rovato, dove si segnalano anche tegole e coppi per strada.