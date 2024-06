Amministrative 2024, lo spoglio nel Bresciano: i sindaci eletti comune per comune

Si sono chiusi alle 23 di domenica 9 giugno i seggi nei 144 comuni bresciani chiamati a votare non solo per le Europee (qui i risultati), ma anche per Amministrative 2024. Le operazioni di spoglio per il rinnovo del parlamento europeo sono proseguite per tutta la notte, alle 14 prende invece il via lo scrutinio del voto amministrativo. Qui potete seguire la nostra diretta.

I cinque Comuni sopra i 15mila abitanti

In questa tornata elettorale sono cinque le «capitali», ossia i Comuni con più di 15mila abitanti, chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comuale: qui trovate l’articolo dedicato con tutti gli aggiornamenti.

Lo spoglio in diretta negli altri 139 Comuni

Ore 14 – In 31 paesi in cui era solo uno il candidato in corsa c’è formalmente il «nuovo» sindaco: tutti hanno infatti superato il quorum del 40% necessario affinché la votazione sia valida. Ora lo spoglio dovrà certificare che è valido più del 50% dei voti. In tutti i comuni si assiste a riconferme o elezioni in continuità con l’amministrazione uscente.

Sono iniziate le operazioni di scrutinio per le Amministrative 2024 - Foto Marco Ortogni Neg © www.giornaledibrescia.it

Ore 14 – Iniziano le operazioni di scrutinio nei Comuni che hanno votato per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale