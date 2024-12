Tragedia sulla Brebemi, 27enne investita e uccisa da un’auto

Una donna di 27 anni è morta questa notte investita da un’auto sulla BreBeMi, all’altezza dell’uscita di Travagliato. La donna viaggiava come passeggero su un’auto guidata da un altro giovane che ha perso il controllo della vettura, ha sbandato ed è uscito di strada. Lo schianto non aveva avuto gravi conseguenze.

La ragazza appena scesa dall’auto è stata però investita da un’altra vettura che sopraggiungeva e il cui conducente non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Per la 27enne non c’è stato nulla da fare.