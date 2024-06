Maltempo nel Bresciano, allagamenti nell’Ovest della provincia e in Franciacorta

Prima una forte grandinata, quindi un acquazzone che è durato diverse decine di minuti e l’Ovest bresciano è finito sott’acqua. Disagi si sono registrati in serata a Chiari, Erbusco, Passirano e in tutta la zona limitrofa.

A Chiari almeno due auto sono rimaste bloccate nel sottopasso nei pressi dell’azienda Gnutti in via san Bernardino, mentre le squadre dei Vigili del fuoco sono rimaste impegnate a lungo per cercare di controllare la massa d’acqua che dalla rete fognaria sgorgava da tombini e dalle caditoie anche nelle strade del centro cittadino. Parzialmente allagata anche la strada del cimitero del paese.

Il sottopasso allagato a Chiari - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Molti i disagi anche in Franciacorta, come per esempio lungo la Sp510 nei pressi di Iseo: la pioggia ha trascinato dai monti ramaglie, fango e detriti sino ad invadere parte del sedime stradale. A Passirano un fiume di acqua si è formato lungo via Roma.

Via Roma a Passirano

A Rovato corso Bonomelli è stato invaso dall’acqua che scendeva copiosa da Erbusco: il Comune ha disposto l’apertura delle vasche di laminazione a monte del paese, fatto che ha limitato di molto i danni. Nonostante ciò si sono allagati diversi locali del liceo Gigli, tutti i sottopassi della linea ferroviaria, garage e cantine dei quartieri San Donato (allagata via Palazzina) e del cimitero, dove un canale irriguo ha invaso la strada.

Sotto una densa coltre di nubi, su tutta la nostra provincia il maltempo si è fatto segnalare anche a causa delle forti raffiche di vento che hanno imperversato sugli edifici ed i capannoni. Piogge torrenziali anche a Sulzano, dove una frana si abbattuta non lontano dal locale «La Darsena», un masso ha otturato parte del corso d’acqua di un torrente e dove al momento risulterebbe inagibile anche la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, riaperta solo poche settimane fa per altri problemi. Domattina le verifiche ulteriori su questo aspetto.

Forti piogge a Sulzano

L’allerta meteo arancione prosegue fino alle prime ore di domani. Intanto pattuglie della Polizia stradale e delle Polizie locali tengono monitorata la rete viaria.

A Gussago è esondato il torrente La Canale, arteria fluviale che percorre longitudinalmente il centro del paese. Le strade sono state allagate e molti negozi invasi dall’acqua da via IV novembre, a via De Gasperi, fino a via Gramsci. Sul posto sono intervenuti la protezione civile, i vigili del fuoco e i Carabinieri, per sgomberare i punti più critici: «Stavolta il maltempo ci ha colpiti duramente – ha detto il sindaco di Gussago, Giovanni Coccoli -. Il torrente Canale purtroppo ha esondato in più punti del paese e sta creando danni a case e scantinati- Per fortuna non ci sono danni a persone. Il problema è che danno altri temporali nella notte. Speriamo non siano di questa portata e che l’acqua defluisca quanto prima dalle strade».