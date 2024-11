La moto scivola su una macchia d’olio, addio a Claudia Cocchetti

Simone Bracchi, Barbara Fenotti

La ragazza abitava a Sarezzo ed era l’anima di «Coste & Furious»

Una tragica fatalità ha portato via Claudia Cocchetti © www.giornaledibrescia.it

La moto che scivola sull’asfalto, macchiato tragicamente da una sostanza oleosa. La vita di una giovane stroncata per sempre su quella strada, che più volte aveva percorso insieme agli amici centauri. Per Claudia Cocchetti, motociclista di 32 anni originaria di Lovere nella Bergamasca, ma di casa a Sarezzo, dove da tempo abitava con il suo compagno, le ferite riportate nella drammatica caduta contro un paletto del guardrail si sono rivelate purtroppo fatali. Per la giovane, punto di riferimento