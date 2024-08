Maltempo sul Bresciano, otto persone soccorse sul lago di Garda

I Vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi soprattutto nella Bassa bresciana per alberi abbattuti dal forte vento.

Il maltempo che ha attraversato nel tardo pomeriggio la nostra provincia ha portato con sé forti raffiche che hanno sradicato piante finite poi sulle strade. Al momento i principali interventi interessano i comuni compresi tra Leno, Ghedi e Orzinuovi.

Il temporale sul Basso Garda - Foto di Antonello Mora

Il maltempo si è spostato da Ovest verso Est attraversando tutta la pianura bresciano fino al lago di Garda.

Non sono scese piogge abbondanti, ma come detto a creare problemi è stato soprattutto il vento, che ha divelto anche qualche tetto. Tra i paesi che hanno visto l’intervento dei Vigili del fuoco, oltre a Brescia città, anche Cazzago San Martino, Verolanuova, Montichiari e Montirone.

Una persona è stata soccorsa ad Alfianello, folgorata da un fulmine caduto su un ponteggio.

La Protezione civile al lavoro a Carpenedolo per il maltempo - © www.giornaledibrescia.it

Sul Garda

Nonostante fosse stata divulgata l’allerta meteo, numerosi sono stati gli eventi di soccorso portati a termine dalla Guardia Costiera, dai Vigili del Fuoco e dalla Squadra Acque Interne della Polizia di Stato.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò ha ricevuto numerose chiamate per bagnanti, sportivi e barche in difficoltà da Manerba, da Garda, da Desenzano e da Sirmione.

Impiegati quattro mezzi navali, due della Guardia Costiera e due dei Vigili del Fuoco, inviati dalla sala operativa sui vari scenari di soccorso.

Alla fine, nel basso lago sono stati otto i diportisti e gli sportivi tratti in salvo con condizioni meteo particolarmente avverse per il forte vento, il lago molto mosso e la pioggia battente.

Gli interventi più difficili sono stati l’assistenza ad un’unità da diporto con due turisti che, in difficoltà per l’ancora che non teneva, hanno sparato 4 razzi rossi, nelle acque antistanti rivoltella di Desenzano e si sono poi incagliati e per recuperarli è dovuta intervenire una squadra via terra dei Vigili del Fuoco di Brescia.

Altri due interventi sono stati portati a termine dall’equipaggio del B135 nelle acque antistanti Sirmione e Desenzano. Il primo ha visto il soccorso a cinque diportisti alla deriva, il secondo a kitsurfista in difficoltà ad oltre due chilometri dalla costa, raggiunto quasi in orario notturno, recuperato a bordo e poi trasferito nel sorgitore di Desenzano.