Arrestato Giacomo Bozzoli, si stava organizzando per vedere il figlio

Rientrato dalla Spagna con un’auto a noleggio. Il blitz dei carabinieri nella villa di Soiano del lago

3 ' di lettura

Arrestato Giacomo Bozzoli: l'uscita dalla villa di Soiano

In boxer e maglietta. Rannicchiato in fondo al cassettone di un letto matrimoniale. Con i segni delle doghe sul viso. E con a fianco un borsello con 50mila euro in contanti. Così ieri alle 17.45 i carabinieri hanno trovato Giacomo Bozzoli. La sua latitanza è finita dove era iniziata: nella villa di famiglia a Soiano del lago. Non era armato, non ha opposto resistenza e ai militari ha detto: «Sono innocente. Non ho ucciso nessuno». Poi è stato trasferito al comando provinciale dei carabinieri a B