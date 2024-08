Maltempo nel Bresciano, pioggia e vento forte colpiscono il Garda

L’allerta gialla era scattata nel pomeriggio e, puntuale, il maltempo è arrivato. Forte vento e pioggia scrosciante si sono abbattuti sul Bresciano, in particolar modo sulla zona del Garda, a partire dal tardo pomeriggio.

A Gargnano le raffiche hanno abbattuto l'abete secolare posto accanto alla chiesa di San Martino, dopo che dieci giorni fa già alcuni rami erano caduti sul sagrato. Oggi come allora però nessun danno a persone o cose.

Interventi dei Vigili del fuoco per rami pericolanti sono stati segnalati anche a Sirmione, sebbene alcune squadre siano state chiamate anche per episodi a Brescia, Caino e Montichiari. A Villanuova sul Clisi invece un sottopasso allagato per le forti piogge: anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.