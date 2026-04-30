Tutta la storia delle cinque torri di San Polo, dall’inizio

La prima cosa che si notava, arrivando da sud-est, era il colore. Anzi, i colori: righe di tinte accese, ma via via consumate dal tempo, come se quella superficie fosse stata riempita di giallo, verde, amaranto, azzurro utilizzando dei pennarelli scarichi. Ma quelle «fasce vintage» erano la prima firma del capoluogo anche per chi approdava in città dall’autostrada: «Eccole là, le righe colorate, siamo a Brescia. E quella è la torre. La torre Tintoretto». Un punto di riferimento geografico, un punto di riferimento sociale (nel bene e nel male), ma soprattutto un punto di rottura – urbano, urbanistico, politico – diventato subito, sin dalla sua nascita, un simbolo.