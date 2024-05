Tintoretto, da Roma il sì al «trasloco» in formato mini a Sanpolino

Al fotofinish, Roma salva Brescia. L’Alta commissione Pinqua (acronimo di Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) riunitasi ieri, martedì 7 maggio, ha concesso il nullaosta al piano B proposto dalla Loggia per «traslocare» la metà del progetto Tintoretto a Sanpolino. Il progetto in formato mini porta il timbro di Brescia Infrastrutture e se da un lato è vero che mette al sicuro 69 dei 270 alloggi inizialmente preventivati con il disegno prospettato da Redo Sgr a San Polo, dall’altro manda però in fumo oltre 20 milioni di euro, la metà dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il capoluogo si era aggiudicato.

Cosa prevede la variante presentata a Roma? La realizzazione di tre palazzine e 69 alloggi complessivi su un’area - quella situata accanto alla chiesa ortodossa, nel quartiere di Sanpolino - che occupa oltre 40mila metri quadrati, spazi verdi inclusi. Brescia Infrastrutture avrebbe garantito la conclusione dei lavori in tempo rispetto alla tagliola prevista dal Pnrr (vale a dire il 2026) prevedendo tre cantieri autonomi (uno per ciascuna palazzina), e quindi coordinati da altrettante ditte, così da procedere con i lavori in parallelo.

La fumata bianca a questo piano B rappresenta un compromesso tanto per Brescia quanto per Roma. La Loggia, infatti, non incasserà i 42,4 milioni previsti (in tutto ne perde 38,3: la metà di Tintoretto a cui si sommano i 17,3 milioni del Foi, il Fondo opere indifferibili, già andati in cavalleria), ma potrà comunque «consolarsi» con un corrispettivo inferiore. D’altro canto, il governo ha a disposizione un tesoretto di altrettanto valore da convogliare su un’altra città.