Tendenze, algoritmi e cultura digitale: «Trend or Trash» con il GdB

Come nascono le tendenze che ogni giorno attraversano social network, consumi e linguaggi digitali? E quanto incidono algoritmi e piattaforme nel modo in cui guardiamo il mondo? Sono questi gli interrogativi al centro del volume «Trend or Trash. Come le tendenze plasmano mercati, consumi e cultura» di Raffaele Bifulco e Anna Paterlini , scritto con il contributo di Cristina Foddai e Frank Pagano (Editore Il Sole 24 Ore; pp.160), in edicola dal 23 maggio con il Giornale di Brescia a 12,90 , più il prezzo del quotidiano.

Il libro analizza il modo in cui la cultura contemporanea si costruisce e si diffonde nell’ecosistema digitale, tra fenomeni virali, meme, micro-community e linguaggi sempre più rapidi e replicabili. Gli autori riflettono su come l’accelerazione dei contenuti produca spesso una sovrabbondanza di segnali destinati a esaurirsi rapidamente.

Attraverso uno sguardo critico, «Trend or Trash» invita a interrogarsi sul rapporto tra attenzione, consumo culturale e piattaforme digitali, mostrando come distinguere tra ciò che ha valore e ciò che è semplice rumore sia diventato oggi una competenza sempre più importante.

Chi sono gli autori

Raffaele Bifulco. Laureato in Lettere e Filosofia e con un Master in Management e Marketing alla Luiss Business School, è un self-starter con una forte vocazione imprenditoriale, capace di trasformare idee in servizi e team solidi, guidandoli alla crescita anche in contesti complessi. Dopo un’esperienza come Executive nel settore media, ha fondato NEWU, di cui è managing director, sviluppando e guidando progetti internazionali per brand come Sony, Prada, Amazon e Ferrero. Tiene corsi di marketing, comunicazione e project management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e NABA. Collabora a pubblicazioni di settore con Il Sole 24 Ore.

Anna Paterlini. Con una formazione tra beni culturali e marketing e un MBA presso la London School of Business and Finance, ha sviluppato un approccio orientato al business, capace di connettere insight culturali e strategia. Nel suo percorso, tra NEWU – dove è client director – e precedenti esperienze in ambito R&D nei media, ha collaborato con brand come Prada, Amazon, Google e Spotify su progetti internazionali. Ha inoltre contribuito a iniziative di ricerca, occupandosi di audience development, open innovation e comunicazione, e collabora con Università Cattolica, NABA e The American University of Rome.