Da Gardone a Madrid passando da Hong Kong per studiare i fertilizzanti green

La parola d’ordine per affrontare un tema complesso, attuale e sfidante come la transizione energetica, secondo il ricercatore bresciano Stefano Mingolla, è, in primis, multidisciplinarietà. Una linea di pensiero che l’ha accompagnato nel suo lavoro dalla Valtrompia alla Spagna, dove oggi è professore e ricercatore alla IE University, passando per Hong Kong, la Svizzera e la California, sempre restio ai compartimenti stagni e alle etichette che possano limitare la conoscenza e la ricerca.
Fino in Costa Rica
Classe 1994, originario di Gardone Valtrompia, dove ha frequentato il liceo scientifico, il suo primo ambiente accademico è stata un’università «che non era il mio percorso. Ho frequentato la triennale a Brescia alla statale in economia aziendale: mi sono reso conto che non era il mio già dai primi tirocini». Dopo un’infarinatura economica, quindi, si è spostato a Ferrara per una magistrale in Green Economy and Sustainability. Qui, la scintilla. «Ho scoperto il mondo della ricerca, ed ho iniziato ad appassionarmi alla transizione energetica e sostenibile – ha raccontato –, iniziando anche a provare da autodidatta a programmare in Python». La magistrale lo porta in Erasmus in Portogallo, e poi alla laurea – «la prima dove mi ero impegnato tanto e davvero, posso dirlo» – per poi volare in Costa Rica a cavallo del 2019 e del 2020 per tre mesi al ministero dei trasporti locali, seguendo un progetto iniziato durante gli studi sui trasporti sostenibili.
«Prima di partire, però, avevo già maturato l’idea di continuare con gli studi e di cercare un dottorato – ha ricordato Stefano –. In Italia, e in Europa, mi sembrava tutto troppo dipartimentale e vincolante: non mi andava un dottorato in economia pura, non potevo accedere ad ingegneria pura. Allora ho cercato su Google le migliori università con programmi interdisciplinari». Tra le prime c’era la Hong Kong University of Science and Technology. «Un campus splendido, una struttura meravigliosa: la loro check list, nonostante si trattasse di un ambiente chiaramente ipercompetitivo, lasciava spazio, non era così stringente. Ho dedicato l’estate del 2019 al progetto, ho spedito tutto e poi sono partito per il Costa Rica».
È qua quindi che Stefano si trova quando viene contattato dall’ateneo asiatico per i colloqui. «Uno era alle quattro di mattina – ha ricordato ridendo –. Da qua poi è stato tutto velocissimo. Era ovviamente il mio piano A, ma esistevano anche B, C, D. Invece mi hanno contattato, ero stato ammesso con una fellowship e potevo partire». Rientrato in Italia nel febbraio 2020, però, la situazione globale peggiora rapidamente, e a meno di due settimane dal suo arrivo, il paese si ferma per il Covid. «In Costa Rica un collega me l’aveva detto quasi scherzando: “ma sai che ora c’è sto virus in Cina? Metti che poi non parti”. Non avremmo mai immaginato che poi sarebbe successo tutto quello che c’è stato». La Lombardia si ferma, l’Italia si ferma, e tutto il processo per partire verso l’Asia finisce in standby. «Ho pensato che sarebbe saltato tutto, la partenza era per settembre 2020, ma l’idea di andare sembrava utopica».
A Hong Kong
Mentre la situazione si faceva più critica in Europa, però, dall’altra parte del mondo le cose iniziavano a migliorare, finché, a luglio, l’ateneo dà a Stefano una finestra per partire. «È stato tutto rapido e irreale, tutto ad incastro: mille chiamate, visto fatto, visto approvato, arrivato in aeroporto in quello che era un assoluto scenario post apocalittico, imbarcato su un volo transoceanico sul quale non eravamo più di dieci passeggeri, sbarcato ad Hong Kong e poi dritto chiuso in hotel per due settimane di quarantena». Un’avventura vissuta in volata. «Poi sono uscito dall’hotel, mi sono guardato intorno e ho capito che ero dall’altra parte del mondo».
Ad Hong Kong, in quello che definisce un periodo fondamentale di crescita personale e professionale Stefano ha quindi svolto il dottorato fino a gennaio 2024. «Il primo anno è stato più teorico, con corsi di formazione per prepararmi ad insegnare e a fare ricerca, da lì ho poi iniziato a lavorare come teaching assistant, facendo concorsi, conferenze, ricerche e articoli scientifici legati al tema dell’idrogeno nell’ambito dei trasporti e della decarbonizzazione dell’industria. Ho avuto anche modo di trascorrere otto mesi a Zurigo, dove ho prevalentemente fatto ricerca come Visiting Research Scholar all’ETH, per poi tornare ad Hong Kong».
Il post dottorato a Stanford
Terminato il Ph.D. in Environmental Science, Policy & Management è arrivata la chiamata per il ruolo di Postdoctoral Research Scientist al Carnegie Institution for Science, Biosphere Sciences & Engineering, affiliato a Stanford, in California. «Ero fisicamente nel campus di Stanford, un ambiente di altissimo livello, fortemente internazionale. Sono arrivato nel gennaio del 2024, e qua sono rimasto fino a settembre 2025: all’inizio la comunità scientifica era in fermento, si guardava con attenzione alle elezioni imminenti (poi vinte da Donald Trump, ndr).
Qui ho creato tantissimi legami con colleghi e collaboratori e ho svolto credo la parte più produttiva della mia ricerca personale, con conferenze, presentazioni e viaggi. Ho avuto modo di presentare il mio lavoro sulla decarbonizzazione dell’industria pesante e l’approvvigionamento di fertilizzanti, idrogeno e ammoniaca verde alla World Bank a Washington DC. È stato incredibile e davvero formativo».
Il ritorno in Europa
Da gennaio 2026 Stefano è poi tornato in Europa, per un ruolo da Tenure-track assistant professor alla IE School of Science and Technology di Madrid. «Oggi alterno ricerca e insegnamento. Il mio ruolo prevede che mi formi come ricercatore indipendente, costruendo un lab competitivo di ricerca dove possa formare ricercatori, fare ricerche, pubblicare ed attrarre fondi privati e pubblici per supportare i miei studi e quelli dell’ateneo. Qua alla IE (equiparabile ad una sorta di Bocconi spagnola, ndr) – c’è un progetto ambizioso, che vuole spingersi nella ricerca con investimenti ingenti, in grado di attirare talenti anche dagli States, sfruttando un momento di grandi cambiamenti per il mondo accademico americano».
In parallelo all’insegnamento quindi, il lavoro di Stefano consiste nello sviluppo di modelli computazionali che cerchino di spiegare complesse problematiche attuali. «Io cerco di creare un modello che sappia rispondere a più domande possibili: leggo tanta letteratura, pubblicazioni, notizie, e poi modello in Python. La mia ricerca personale si muove su tre linee principali: i combustibili sostenibili, la decarbonizzazione dell’industria pesante e il nesso tra energia, acqua e nutrienti in agricoltura. Queste linee si integrano poi con esperimenti e iniziative, al fine di rendere più sostenibile tutto anche economicamente: quando parlo di sostenibilità io la intendo a 360 gradi, dal punto di vista economico, ambientale e sociale, intesa come equa, giusta e accessibile per tutti». Il lavoro di Stefano si è sempre infatti mosso sull’idrogeno, l’idrogeno verde, l’ammoniaca e l’ammoniaca verde – «l’NH3 è un tassello fondamentale per la produzione di fertilizzante, senza ammoniaca non abbiamo sufficiente produzione agricola per nutrire il pianeta» – e su come trasformare questa industria – anche – per resistere agli shock geopolitici.
Tanti i lavori e i papers che gli sono valsi pubblicazioni importanti, come quello sull’ammoniaca verde, su Nature Food. «Analizzavamo la fragilità della food supply chain a causa della dipendenza da ammoniaca, fondamentale per i fertilizzanti e la cui produzione dipende soprattutto dal gas naturale: una crisi energetica o geopolitica che faccia mancare il gas può mettere a repentaglio tutta la catena». Un tema caldissimo, soprattutto dopo quanto accaduto ad Hormuz, snodo cruciale non soltanto energetico ma anche agricolo, visto che da qua «passa circa un terzo del commercio globale di fertilizzanti. È stato un articolo con un impatto, che vista la recente crisi geopolitica sta avendo risonanza, sottolineando i rischi e le vulnerabilità del sistema».
Gli obiettivi
Per Stefano, il fulcro di ciò che fa, e di ciò che fanno i colleghi, è «chiudere il deployment gap (la distanza tra gli obiettivi fissati per le tecnologie pulite e ciò che viene effettivamente realizzato): abbiamo molti obiettivi, ma è necessario implementarli, abbattendo le barriere dei costi e delle politiche per il supporto di queste tecnologie». Tra i prossimi progetti futuri, ora, c’è un grande consorzio, portato avanti con dialoghi con grandi atenei come Cambridge e Ucl, per lo studio e l’applicazione pratica degli studi sulla produzione di ammoniaca sostenibile per i fertilizzanti. «Lavorando insieme, in modo da rendere davvero applicabile ciò che stiamo studiando».