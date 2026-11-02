Dentro la comunicazione finanziaria: «Oltre i numeri» in edicola con il GdB

Che cosa si nasconde dietro le grandi operazioni della finanza italiana? E quanto contano comunicazione, reputazione e relazioni nelle decisioni che muovono i mercati?
Sono queste alcune delle domande al centro di «Oltre i numeri. Dentro la comunicazione finanziaria: regole, strategie e vita d’azienda» (Editore Il Sole 24 Ore; pp.172), il libro di Ivan Dompè, in edicola con il Giornale di Brescia da giovedì 5 novembre a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Dietro bilanci, mercati e operazioni finanziarie si muove un mondo fatto di relazioni, reputazione e costruzione del consenso. Il libro esplora il ruolo della comunicazione finanziaria nelle strategie delle grandi aziende, mostrando come sia diventata uno strumento centrale nella gestione del potere economico.
Attraverso alcuni passaggi significativi del capitalismo italiano, dal caso Olivetti/Telecom e Pirelli fino alle vicende più recenti legate a MPS, Mediobanca e Generali, il volume analizza le dinamiche che influenzano i mercati e la governance aziendale, andando oltre la lettura dei soli dati economici.
Arricchito da testimonianze ed esperienze vissute accanto ai protagonisti del mondo finanziario, «Oltre i numeri» offre uno sguardo sulle regole e sulle strategie della comunicazione d'impresa. Una lettura rivolta a chi segue l'attualità economica e ai giovani professionisti interessati a conoscere un settore in cui competenze normative, visione strategica e capacità narrativa si intrecciano.
Chi è Ivan Dompé
Ivan Dompé. Chief Communication Officer di Acea e Adjunct Professor della Luiss Business School. Laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1995, Dompé è uno dei più esperti responsabili della comunicazione aziendale e finanziaria in Italia. Nel corso della sua carriera ha infatti seguito alcune delle più importanti realtà industriali e multinazionali del nostro Paese, ricoprendo il ruolo di direttore della comunicazione di Telecom Italia/Tim, di Chief of Communication di Terna, nonché di direttore della comunicazione di Luxottica e portavoce di Leonardo Del Vecchio. Pioniere del digitale in Italia, ha guidato l’ufficio stampa e la comunicazione digitale di Edison e l’ufficio stampa corporate di Pirelli.