Tram, cantieri fermi: si riparte in primavera con otto mesi di ritardo

Alstom e Hitachi esiliano per motivi giudiziari la Cmc, che era subentrata alla Manelli: il presidente e ad della ditta capofila è infatti stato condannato per bancarotta fraudolenta. Brescia Mobilità avvia l’istruttoria per verificare il riassetto del gruppo