Scegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuro

Quando un giovane si affaccia al mercato del lavoro, la cooperazione sociale non sempre compare tra le prime possibilità considerate per costruire il proprio futuro professionale. Eppure, è un sistema articolato di imprese che perseguono finalità sociali attraverso attività e servizi differenti, investono in innovazione e offrono opportunità di crescita e sviluppo di competenze in numerosi ambiti professionali.
Un mondo nel quale è possibile costruire il proprio percorso professionale e, allo stesso tempo, trovare nel lavoro un senso che vada oltre la dimensione individuale, contribuendo con le proprie competenze a generare un impatto concreto sulla società e sul territorio.
È questa la prospettiva che Rete CAUTO intende portare all'attenzione dei giovani in occasione di Domani Lavoro, la fiera dedicata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Rete CAUTO è una realtà bresciana che riunisce cooperative sociali e ha nella cooperazione di tipo B il proprio modello di riferimento. In questo modello, l'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio è la finalità sociale perseguita attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali. È ciò che caratterizza l'esperienza trentennale di CAUTO, dove il lavoro è contemporaneamente strumento di inclusione e occasione di crescita professionale per tutte le persone coinvolte.
A Domani Lavoro per raccontare una scelta professionale
Venerdì 6 novembre 2026 Rete CAUTO parteciperà a Domani Lavoro con lo speech «Non è solo un posto di lavoro», un'occasione per far conoscere ai giovani le opportunità professionali della cooperazione sociale. Attraverso le testimonianze di giovani lavoratrici e lavoratori, l'incontro racconterà esperienze, competenze e prospettive di crescita all'interno di un'impresa cooperativa.
Rete CAUTO sarà inoltre presente presso lo stand di Confcooperative, con una postazione dedicata al recruiting e all'incontro con le persone interessate a conoscere le opportunità lavorative della rete.
Anche le posizioni aperte presentate in fiera raccontano la varietà delle professionalità richieste: un meccanico di mezzi pesanti per l'officina interna di CAUTO e un elettricista esperto per Cantiere del Sole, attivo nel settore delle energie rinnovabili. Due esempi concreti di come competenze tecniche e specialistiche possano trovare nella cooperazione sociale opportunità di sviluppo professionale, contribuendo al tempo stesso a generare valore ambientale e sociale.
Un'impresa sociale che investe sulle competenze
Tra gli aspetti meno conosciuti della cooperazione sociale c'è anche la varietà dei percorsi di crescita professionale che può offrire. La capacità di coniugare finalità sociali e attività imprenditoriale apre opportunità di sviluppo delle competenze, specializzazione e assunzione di responsabilità, all'interno di organizzazioni chiamate a confrontarsi con le trasformazioni del mercato e della società.
Rete CAUTO ne rappresenta un esempio concreto. Con 562 lavoratrici e lavoratori e un valore della produzione di 39 milioni di euro nel 2025, la rete opera in settori diversi e complementari: dalla gestione e valorizzazione dei rifiuti alle energie rinnovabili, dai servizi ambientali alla formazione e alla consulenza. Attività che richiedono professionalità differenti e capacità di confrontarsi con le trasformazioni tecnologiche, ambientali e organizzative che interessano il mercato del lavoro.
Per questo Rete CAUTO ha sviluppato una strategia di employer branding orientata non soltanto ad attrarre nuove persone, ma anche a valorizzare chi già lavora nell'organizzazione, investendo sulla qualità dell'esperienza professionale e sul senso di appartenenza. Un percorso che si è tradotto in strumenti e azioni concrete.
RETE CAUTO: I NUMERI DEL 2025
Un'impresa, tante opportunità:
- 562 Lavoratrici e lavoratori
- 85% Contratti a tempo indeterminato
- 43% Persone coinvolte in percorsi di inserimento lavorativo
- 39 milioni di euro di valore di produzione
- Oltre 140 Comuni serviti a Brescia e provincia
Dall'ingresso alla crescita professionale: un percorso strutturato
Tra le innovazioni introdotte da Rete CAUTO figura un nuovo modello di onboarding, che accompagna le persone durante i primi dodici mesi di lavoro. L'inserimento non viene considerato un semplice adempimento iniziale, ma un processo di conoscenza progressiva dell'organizzazione, dei suoi valori e delle competenze necessarie per operare al suo interno.
A supportare questo percorso interviene anche la figura del mentore, un collega formato per facilitare l'ingresso delle nuove persone e favorirne l'integrazione nella comunità lavorativa.
L'investimento prosegue attraverso un catalogo di oltre 30 corsi suddivisi in 10 aree tematiche, dedicati allo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali. La maggior parte delle attività è condotta da formatrici e formatori interni, valorizzando il patrimonio di conoscenze già presente nell'organizzazione e favorendone la condivisione.
Accanto alla formazione, sono stati introdotti strumenti di valorizzazione delle persone e di supporto organizzativo, pensati per accompagnare i cambiamenti di ruolo, sostenere le responsabilità e creare maggiore continuità tra selezione, inserimento, apprendimento e sviluppo professionale. Un approccio che considera la crescita delle persone parte integrante della crescita dell'impresa.
Benessere organizzativo e inclusione: una responsabilità condivisa
La qualità del lavoro non dipende soltanto dalle opportunità di carriera. Conta anche la possibilità di operare in un ambiente nel quale le persone si sentano riconosciute, sostenute e coinvolte.
In questa direzione Rete CAUTO ha investito in un ampio programma di formazione interna dedicato a diversità e inclusione, affiancato dal percorso per la certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, ottenuta da CAUTO e Cantiere del Sole.
Un altro strumento significativo è la Banca Ore Solidali, rafforzata attraverso un accordo sindacale che amplia le situazioni nelle quali lavoratrici e lavoratori possono donare volontariamente ore a favore di colleghi e colleghe che attraversano momenti di particolare difficoltà.
Azioni diverse, accomunate da un principio: il benessere organizzativo si costruisce attraverso strumenti concreti e attraverso la responsabilità delle persone che fanno parte della comunità lavorativa. In Rete CAUTO questa visione trova una delle sue espressioni più significative nell'inclusione lavorativa delle persone in situazione di fragilità, elemento fondativo dell'identità cooperativa.
Il modello sviluppato negli anni coinvolge un’équipe educativa interna, tutor formati, responsabili e colleghi e colleghe, che collaborano per rendere possibili percorsi di inserimento sostenibili, capaci di armonizzare esigenze produttive, educative e personali.
Un'esperienza che rappresenta anche un’importante opportunità professionale per giovani educatori, progettisti, tecnici e specialisti delle risorse umane, chiamati a confrontarsi con sfide complesse e a sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Scegliere dove lavorare significa anche scegliere a cosa contribuire
Per le nuove generazioni, interrogarsi sul futuro professionale significa sempre più spesso chiedersi non soltanto quale lavoro svolgere, ma anche in quale organizzazione riconoscersi e quale contributo poter offrire attraverso le proprie competenze.
La cooperazione sociale può rappresentare una risposta a questa ricerca, proprio perché integra la dimensione professionale con quella collettiva: il risultato del proprio lavoro non si esaurisce nella prestazione individuale, ma contribuisce a generare valore economico, ambientale e sociale.
È questa la prospettiva che Rete CAUTO vuole condividere a Domani Lavoro: la cooperazione non è un'alternativa al mondo dell'impresa, ma un modo di fare impresa, nel quale competenze, responsabilità e partecipazione diventano parte di un progetto comune.
Un'opportunità da conoscere e valutare per chi, terminati gli studi, si prepara a scegliere il proprio percorso professionale. Perché il futuro lavorativo non si costruisce soltanto scegliendo cosa fare, ma anche decidendo dove e perché farlo.
Rete CAUTO a Domani Lavoro | Venerdì 6 novembre 2026
- Stand Confcooperative – postazione Rete CAUTO e attività di recruiting.
- Speech «Non è solo un posto di lavoro» – ore 12.30–13.15, Area Speech 1 https://domanilavoro.it/evento/non-e-solo-un-posto-di-lavoro/
Per conoscere Rete CAUTO e le opportunità professionali: www.cauto.it
Per approfondire la partecipazione alla fiera e consultare le posizioni aperte: https://domanilavoro.it/espositore/cautocantiere/?profiletab=o