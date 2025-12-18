Tram, verifiche di Brescia Mobilità dopo l’accordo Manelli–Cmc Ravenna
Manelli Impresa Spa, mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese incaricato della realizzazione della nuova linea tranviaria di Brescia T2, ha comunicato formalmente in questi giorni a Brescia Mobilità di aver sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con Cmc Ravenna Spa, operatore nazionale del settore delle costruzioni. Il contratto è attivo a partire dal primo dicembre 2025.
Resta invece invariata la composizione del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara per quanto riguarda le mandanti, che mantengono responsabilità solidale con la mandataria. Si tratta di Alstom e Hitachi Rail, operatori economici qualificati nel settore di riferimento. Rimangono invariati anche gli impegni da esse assunti nell’ambito dell’appalto.
In qualità di stazione appaltante, Brescia Mobilità ha quindi avviato le procedure di verifica di propria competenza, come previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici, in conseguenza della comunicazione ricevuta da Manelli Impresa.
Nelle more delle verifiche in corso, Brescia Mobilità ha inoltre precisato che le prestazioni contrattuali previste dall’appalto della nuova linea tranviaria T2 procedono senza interruzioni. L’impegno di tutti i soggetti coinvolti resta orientato al rispetto del cronoprogramma e alla realizzazione di un’infrastruttura strategica per il futuro della mobilità cittadina.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.