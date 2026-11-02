Ogni mattina il tuo quotidiano ti aspetta in edicola

C'è un'abitudine che accompagna da sempre le mattine di tanti bresciani: sfogliare il giornale, scoprire le notizie del giorno e restare aggiornati su ciò che accade in città, in provincia e nel mondo. Un appuntamento quotidiano con l'informazione che oggi diventa ancora più conveniente grazie alla promozione sull'abbonamento annuale al Giornale di Brescia.
Fino all'11 novembre 2026, infatti, è possibile abbonarsi alla versione cartacea del quotidiano per un anno intero al prezzo speciale di 289 euro anziché 309 euro, pari a circa 0,80 euro a copia.
Il tuo quotidiano, ogni giorno dell'anno
Con l'abbonamento annuale al Giornale di Brescia, l'informazione diventa un appuntamento fisso, sette giorni su sette. Un modo per iniziare ogni giornata con le notizie, gli approfondimenti, le storie e i protagonisti del territorio, senza rinunciare al piacere della lettura su carta.
L'abbonamento ha una durata di 365 giorni e comprende, oltre al quotidiano, anche gli allegati e gli inserti. Una proposta pensata per chi desidera seguire con continuità l'attualità bresciana e non solo.
Ogni mattina nella tua edicola di fiducia
La promozione permette di ritirare ogni mattina il giornale nella propria edicola di riferimento, trasformando l'acquisto del quotidiano in un appuntamento fisso con l'informazione.
Una soluzione comoda per vivere il giornale ogni giorno, con la praticità di un abbonamento annuale e senza dover acquistare ogni volta la singola copia.
Approfitta dell'offerta
La promozione sull'abbonamento cartaceo annuale consente di sottoscrivere l'abbonamento al prezzo di 289 euro per il primo anno, anziché 309 euro, con un risparmio di 20 euro. Al termine del periodo promozionale, il costo previsto per i successivi addebiti annuali è di 309 euro l'anno.
C'è tempo fino all'11 novembre 2026 per aderire all'iniziativa e assicurarsi 365 giorni di informazione a un prezzo speciale.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ufficio Abbonamenti al numero 030 3790220. oppure scrivere a abbonati@giornaledibrescia.it.