Cos’è il nuovo Pgt e perché non sappiamo ancora come cambierà Brescia

Quanto si costruirà vicino a casa? Quanti alloggi saranno davvero accessibili? Quanti nuovi servizi sono previsti e dove? Il Piano fissa gli obiettivi, ma le risposte a queste domande e i criteri per capire il punto di caduta saranno nei regolamenti successivi