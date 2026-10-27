Cos’è il nuovo Pgt e perché non sappiamo ancora come cambierà Brescia

Il futuro di Brescia è scritto, almeno nelle intenzioni. Per conoscere le regole che lo renderanno possibile, invece, bisognerà aspettare. È il «paradosso» che rende più indecifrabile rispetto alle altre la quinta variante generale al Piano di governo del territorio (Pgt) di Brescia, lo strumento con cui il Comune stabilisce dove e quanto si può costruire, quali aree devono essere tutelate, dove potranno sorgere case, servizi e spazi pubblici. In sostanza, decide come potrà cambiare la città nei prossimi anni. Centinaia di pagine, cartografie, norme, indici edificatori. Una mole di materiale che racconta molto delle ambizioni dell’Amministrazione, ma lascia ancora aperte alcune domande decisive. E non sono domande da urbanisti.
Quanto si potrà costruire esattamente vicino a casa mia? Quante abitazioni saranno davvero accessibili e a quali prezzi? Quali nuovi servizi pubblici arriveranno nel quartiere? Chi stabilirà se un costruttore merita di edificare di più? Domande piuttosto elementari, per chi dovrà convivere con le trasformazioni. Alle quali, oggi, si può rispondere solo in parte. Non perché il Piano sia privo di regole, ma perché una parte fondamentale dei criteri che ne determineranno gli effetti concreti sarà definita successivamente.
Dalle costruzioni ai servizi
Prendiamo l’edificabilità. Il nuovo Pgt introduce un meccanismo che distingue tra un indice di base e uno massimo: per costruire di più, il privato dovrà produrre benefici per la collettività. Più abitazioni convenzionate, interventi ambientali, mobilità sostenibile, servizi. Il principio è condivisibile. Ma quanto vale, in metri quadrati aggiuntivi, ciascun beneficio? Come saranno misurate le prestazioni? Il regolamento degli indicatori, chiamato a tradurre gli obiettivi in criteri applicativi, diventa uno degli ingranaggi decisivi dell’intero sistema. E senza conoscerne compiutamente il funzionamento, valutare l’equilibrio tra convenienza privata e interesse pubblico resta un esercizio incompleto.
Non va molto diversamente per i servizi. La relazione di Piano quantifica in 442.309 metri quadrati le nuove aree destinate a questa funzione. Una cifra ragguardevole. Ma quanti diventeranno scuole, impianti sportivi, spazi sociali, verde effettivamente fruibile? Dove e quando? Le norme stabiliscono anche che le dotazioni richieste ai privati possano essere monetizzate, oppure sostituite dalla realizzazione di opere altrove. Una possibilità legittima, talvolta perfino opportuna. Resta però da capire quale quartiere riceverà concretamente il beneficio, attraverso quale decisione e a che costo per il quartiere che invece vede ricadere su di sé il solo impatto edificatorio.
Poi c’è la casa, forse la promessa politicamente più impegnativa. Il Piano introduce quote di edilizia convenzionata nelle trasformazioni, con percentuali differenti a seconda degli ambiti. Ma tra prevedere la possibilità di avere alloggi a prezzi calmierati e pianificarli davvero, in modo da definire chi potrà permetterseli e quando saranno disponibili corre una bella distanza. Che non si colma con una legenda colorata.
Partecipazione e comunicazione
Naturalmente un Pgt non è un progetto esecutivo. Non può stabilire oggi il destino di ogni singolo edificio, né anticipare tutte le esigenze future. La flessibilità serve, soprattutto in una città che vuole recuperare grandi aree industriali rimaste ferme per anni. Sarebbe ingeneroso negarlo. Ma flessibilità e indeterminatezza non sono sinonimi. E soprattutto non producono le stesse conseguenze politiche. Perché qui si apre una questione che va oltre l’urbanistica: si può partecipare a una scelta che non si è ancora in grado di valutare?
La variante seguirà il percorso previsto dalla legge, con la Valutazione ambientale strategica, l’adozione, le osservazioni e l’approvazione. Ma il rischio è che il confronto pubblico si svolga sui principi, mentre una parte sostanziale delle scelte venga definita quando la discussione generale sul Piano sarà già terminata. Con buona pace di chi, nel frattempo, avrà provato a capire che cosa cambierà sotto casa.
E allora il punto diventa anche chi deciderà ciò che oggi resta aperto. Quali scelte torneranno in Consiglio comunale? Quali passeranno attraverso regolamenti, piani attuativi e convenzioni con gli operatori? E quanto potranno incidere i cittadini su decisioni che arriveranno quando la partita politica più importante sarà già stata giocata?
La nuova Brescia promette di essere inclusiva, sostenibile, competitiva. Ma prima di giudicarne le promesse bisognerebbe poter misurare gli impegni. Perché il diritto di partecipare alle scelte sulla città vale poco, se le decisioni più importanti diventano comprensibili soltanto quando sono già state prese.