Giornale di Brescia
Abbonati
Opinioni
OpinioniGDB+Brescia e Hinterland

Nel nuovo Pgt serve «una città che sceglie»

Brescia sta scrivendo il nuovo Piano di governo del territorio, ma dovrà trovare un equilibrio tra le ragioni del lavoro e le nuove emergenze per non lasciare indietro nessuno
Nuri Fatolahzadeh

Nuri Fatolahzadeh

Giornalista

Una veduta di Brescia
Una veduta di Brescia

Le città hanno un difetto: non riescono a nascondere le proprie priorità. Prima o poi – per quanto si tenti di posticiparle o di annacquarle – finiscono sempre per raccontarle. C’è stato un tempo in cui per sedare le nuove esigenze bastava costruire: più case, più uffici, più metri cubi, era quasi una legge naturale. Oggi la domanda è cambiata: non è più quanto costruire, ma cosa vale ancora la pena costruire e per chi costruirla affinché la città marci sì veloce verso l’innovazione, ma senza «espellere» (sì, è un brutto vocabolo, ma è ciò che rischia di accadere davvero) chi, suo malgrado, è costretto a camminare a un passo più lento.

Per questo scrivere un nuovo Piano di governo del territorio è qualcosa di più di un esercizio urbanistico. Dovrebbe essere l’occasione per rispondere a una domanda precisa: quali sono oggi le priorità della città? Per anni la risposta è stata semplice: si pianificava, si attribuivano diritti edificatori, poi si lasciava che fosse il mercato a scegliere tempi e convenienze. Nel frattempo, però, la città è cambiata: lo dimostra il fatto che, del vecchio Pgt, è stato realizzato circa il 45%. Sono rimasti comparti bloccati per decenni, opere pubbliche mai realizzate, aree dismesse in sospeso.

L’interesse di Turboden per l’ex Pietra Curva dimostra che Brescia torna ad attrarre industria e innovazione: è una notizia importante, perché una città senza lavoro perde futuro. Ma sarebbe miope immaginare che il nuovo Pgt debba rispondere soltanto a questa esigenza. C’è un’altra emergenza che forse non fa ancora abbastanza rumore, ma che riguarda molte più persone: quella della casa. Le liste d’attesa delle graduatorie per gli alloggi pubblici crescono e per il ceto medio trovare un alloggio a un prezzo sostenibile è diventato un rebus. Se un’infermiera, un insegnante o un giovane ingegnere possono lavorare a Brescia ma non permettersi di viverci, il problema non è solo immobiliare, ma sociale e urbano.

E poi c’è la crisi climatica. Per decenni si è pensato che ogni vuoto fosse un problema da colmare, oggi sappiamo che non è così: in una città sempre più calda, lo spazio libero è un’infrastruttura. Un parco, un corridoio ecologico, un luogo capace di rendere più vivibili i quartieri. Non costruire è una scelta progettuale tanto quanto costruire. Il nuovo Pgt (in lavorazione, i dettagli ancora non si conoscono) sarà chiamato a tenere insieme tutto questo: lavoro, casa, qualità dello spazio pubblico. Non esiste una graduatoria valida per sempre, esiste però una responsabilità: scegliere. Pianificare è decidere quale idea di città merita di occupare il suolo che resta. E il suolo, una volta consumato, non torna più.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
PgtBresciaPietra Curvaemrgenza abitativacrisi climaticaBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanzaIl tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza

Con GDB replica + Tablet hai il Giornale di Brescia sempre con te, anche lontano da casa.

SCOPRI DI PIÙ
Impara l’inglese in un meseImpara l’inglese in un mese

La nuova edizione in cinque volumi è in edicola con il GdB ogni giovedì fino al 20 agosto.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ