Aperte le iscrizioni alla Numerica Sales Academy

Promossa da Numerica, la divisione commerciale di Editoriale Bresciana (Giornale di Brescia, Teletutto e Radio Bresciasette), la Sales Academy torna quest’anno con una formula ancora più ricca: oltre 20 ore di formazione gratuita e inserimento in azienda con percorsi di affiancamento e coaching.
Tre le aziende partner, con l’obiettivo comune di investire nei giovani talenti, Piramis Group, Saef e Generali Brescia Castello, pronte ad offrire ai partecipanti un percorso di crescita e opportunità di carriera in seguito ad un periodo di affiancamento direttamente in azienda.
Al progetto collaborano anche Confcommercio Brescia, a supporto dei giovani interessati all’autoimprenditorialità, e Incitement Italy, che accompagna i ragazzi nello sviluppo dell’intelligenza emotiva e della crescita personale, creando un solido ponte tra la formazione e il mondo del lavoro.
Il percorso formativo
Il corso, che si terrà dal 16 al 25 novembre dalle 9 alle 13 presso la sede del Giornale di Brescia in via Solferino 22 (Brescia), è rivolto a giovani di età compresa tra i 19 e i 30 anni alla ricerca di una esperienza lavorativa in ambito commerciale.
«Ricordo ancora il primo giorno, quando ci dissero: «Qui si vendono emozioni». Da quel momento è nata in me una grande curiosità e voglia di mettermi in gioco», racconta Gian Maria Valente, 30 anni, che ha partecipato alla Numerica Sales Academy.
Anche Luca Paoli, 21 anni, conferma quanto l’esperienza sia stata utile per aprire nuove prospettive: «La pratica e l’affiancamento sul campo sono fondamentali per capire davvero come funziona questo lavoro. È un’opportunità per mettersi alla prova e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo».
Come spiega Fabio Rocca, uno dei formatori, il percorso vuole «offrire elementi concreti per comprendere se e come questa professione possa avere a che fare con chi siamo, con ciò in cui crediamo e con ciò che vogliamo diventare».
Le fasi della Sales Academy
Il percorso si articola in tre fasi: «Explorer», «Connector» e «Master».
Explorer è il primo passo: un percorso per conoscere più da vicino il ruolo del Sales Account, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e lavorare sulle soft skills e sulle tecniche di comunicazione e di vendita.
La grande novità del 2026 riguarda soprattutto la fase «Connector»: attraverso role play, simulazioni e case study specifici i ragazzi potranno mettersi alla prova facendo esperienza sul campo direttamente in azienda.
Grazie alla fase «Master», infine, i partecipanti potranno sostenere colloqui con Numerica e con le aziende partner, entrando così in contatto con le realtà del territorio alla ricerca di nuovi talenti.
Come iscriversi all’Academy
Partecipare al corso è semplice e gratuito.
Se vuoi metterti in gioco, sviluppare nuove competenze e fare esperienza in azienda prenota il tuo posto in aula entro il 10 novembre. I posti sono limitati.
Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina dedicata, inviare una mail a segreteria@numerica.com o chiamare lo 030 3740228.
Non sai se questo corso fa per te?
Se hai dubbi e non sai se questo corso è adatto a te partecipa alla presentazione gratuita martedì 27 ottobre alle 18.30 presso VITA, in piazzale Arnaldo 21 a Brescia.
Potrai approfondire come si svolgerà l’Academy, conoscere dal vivo i formatori e confrontarti con gli altri partecipanti.