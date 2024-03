Pasqua e Pasquetta a Brescia e in provincia: tante idee per chi non ha ancora fatto programmi

Picnic in vigna, caccia alle uova nel parco, tanta musica, food truck, musei che fanno gli straordinari e tradizioni che si rinnovano sotto gli occhi dei turisti: meteo permettendo, a Pasqua e Pasquetta ci sarà da divertirsi. Le iniziative, che stanno sbocciando qua e là tra città e provincia, sono tantissime. Al punto che non sarà facile decidere cosa fare.

Tele e tappeti

Iniziamo dalla città. La Pinacoteca Tosio Martinengo è pronta a fare il pieno di visitatori (nel weekend e con l’apertura straordinaria di lunedì): l’invito rivolto a tutti è quello di riflettere sui tanti rimandi alla primavera presenti nella collezione. Chi sceglierà di aprire gli occhi sulla bellezza potrà anche approfittarne per ammirare, nei suoi ultimi giorni di apertura (chiude il 7 aprile), la mostra «Lorenzo Lotto, incontri immaginati».

Continuerà, inoltre, anche a Pasquetta, il viaggio nella meraviglia della Persia e del suo Rinascimento proposto al Mita di Brescia attraverso i tappeti della collezione Zaleski e una serie di oggetti tra miniature, tessili, sculture e metalli.

Gli amanti del verde, invece, non avranno di che lamentarsi: lunedì Ape Brescia organizza una biciclettata da piazza Loggia (o da Cellatica, per chi vuole accorciare il giro) al bosco di Sant’Anna per un picnic in compagnia. A proposito di picnic la Tenuta Urbana ha ideato tre menù da gustare nel proprio parco sui tavoli o sulle coperte portate da casa, ma l’evento è già sold out.

Quanti tesori

A Rezzato non è Pasquetta senza «Baccquolina» e il suo programma all’insegna del gusto e della (ri)scoperta del territorio: percorso enogastronomico in centro, passeggiate naturalistiche e, alle 15.30, una caccia al tesoro con la PInAC da piazza Vantini.

Con mille varianti, la caccia al tesoro è un classico della Pasquetta. In quaranta Grandi Giardini Italiani, come il parco Nocivelli di Verolanuova e il parco del Vittoriale di Gardone Riviera, il tesoro sarà botanico. Nell’area verde con specchi d’acqua del paese della Bassa urge prenotare (351.8176101); il programma della giornata prevede la consegna dei cestini per il pranzo subito dopo le premiazioni.

Quanto, invece, al Vittoriale, a tutti i bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni che entreranno nel parco monumentale dalle 10 alle 16 verrà consegnato un kit di partecipazione alla caccia al tesoro. Caccia al tesoro botanico che si terrà anche alla Rocca di Lonato in un’atmosfera da fiaba.

Fiabe e burattini

Il programma della giornata è infatti ricchissimo: laboratori, spettacolo di burattini, la fiaba animata dell’Uovo magico, baby dance, conigli danzanti, Escape Game per tutta la famiglia dedicata a Leonardo da Vinci e la possibilità di fare anche un picnic sul prato (serve prenotare: 030.9130060).

Sarà caccia all’uovo anche alla Casa museo della Fondazione Zani di Cellatica: l’iniziativa alla scoperta dei tesori botanici e dei segreti di questo luogo speciale verrà proposta alle 15 e alle 16.15. Mentre i bambini saranno alle prese con mappa, indovinelli ed enigmi, i genitori potranno ammirare la collezione permanente e le mostre temporanee.

Food truck

Da un parco all’altro il divertimento è assicurato: a Chiari, in Villa Mazzotti, torna «Party Chiari» con food truck per tutti i palati a cura di Eatinero, bevande e cocktail a cura di Swang Summer Festival, Vanita’s Market (artigianato e handmade), mini tornei sportivi, Kids Area con gonfiabili, truccabimbi, giochi e letture, visite guidate alla Villa e dj set. Come da tradizione di Pasquetta si potrà arrivare con la propria coperta, ma lo spazio verde sarà attrezzato anche con tavoli e sedute.

Food truck - © www.giornaledibrescia.it

E ancora: nel capitolo sport rientrano la «Trenzalonga», manifestazione podistica amatoriale non competitiva con ritrovo alle 8 al centro sportivo di Trenzano, e la camminata «De sà e de là del Mèla» con ritrovo alle 7.30 all’oratorio di Cigole.

Due appuntamenti storici - rispettivamente alla 35esima e alla 51esima edizione - che consentono di unire, il giorno di Pasquetta, l’amore per la natura e la volontà di divertirsi facendo movimento. Natura che sarà protagonista anche alla Base scout di Piazzole (Gussago): con ingresso a offerta libera si potrà fare un picnic e trascorrere una giornata in armonia con il verde.

Ridicì e spongada

L’elenco delle proposte, insomma, è... infinito. Con il cibo a farla da padrone. Si pensi, ad esempio, alla merenda con «Öf, böch e salàm nostrà» di Pisogne (lunedì dalle 15 in piazza Umberto I), alla gara di spiedo di Collebeato (lo stesso giorno al centro civico La Porta del Parco con possibilità di mangiare sul posto o di acquistare porzioni da asporto) o alla «polenta alpina» proposta al MuRe di Toscolano Maderno già questo sabato, da mezzogiorno.

Senza dimenticare il picnic di Pasquetta in vigna da Berlucchi con cestino a cura di Cadebasi, quello negli spazi verdi del Colmetto di Rodengo Saiano, con uova, ridicì, pizza, focaccia, torta pasqualina e spongada agricola abbinata alla crema al mascarpone. O quello servito in una cassetta di legno nei prati del Roccolo di Bedizzole che comprende farro, radicchietto, uovo, pane e porchetta, l’immancabile torta pasqualina e la torta fatta in casa.

Idee, insomma, da leccarsi i baffi con la speranza che il tempo sia clemente. Impossibile prevedere con così largo anticipo se in quei giorni pioverà o meno: per ora gli esperti parlano di un clima mite e di un cielo sui toni del grigio.

Al ristorante

Poco importa a chi sceglie di trascorrere la festa al ristorante. Il presidente dell’Arthob (l’associazione che riunisce ristoranti, trattorie e hostarie bresciane) Francesco Giordano fa sapere che «3 su 10 rimarranno chiusi. Le prenotazioni per Pasqua procedono bene. Il problema è che dall’inizio dell’anno abbiamo registrato una frenata dei consumi: il weekend riempiamo i locali, gli altri giorni invece la situazione è calma».

Infine una chicca: la gara di «s-ciapì» che si tiene domenica a Pieve di Tremosine, una tradizione popolare che prevede l’uso di uova sode colorate.

Sul Garda

Mentre si guarda con una certa apprensione al meteo, anche il Garda si tira a lucido per la prima prova di stagione: quasi tutti gli alberghi vanno verso la riapertura, ancora arrivano prenotazioni e si continua a puntare molto sul turismo «di casa». È ormai praticamente impossibile trovare un tavolo vista lago per Pasqua.

Oltre che al cielo, si guarda al traffico: ci si prepari a code e rallentamenti. Ma si guarda anche a «cosa fare». La maggior parte dei paesi punta tutto sul paesaggio e sulle proprie naturali capacità attrattive: niente eventi a Pasqua e Pasquetta, ci sarà modo in altre occasioni. Tra le eccezioni c’è Manerba, che a Pasquetta, nei giardini di porto Torchio, ha organizzato una giornata in musica, con esibizioni dal vivo dalle 11 alle 17.30.

Ancora, Padenghe: qui lunedì si rinnova l’appuntamento con il Mercatino da Forte dei Marmi, in centro dalle 8 alle 19. Appositamente pensato per i bambini, invece, è Fiabe nella Rocca, a Lonato: laboratori, spettacoli, giochi e pure la caccia al tesoro botanico, sempre a Pasquetta, per tutto il giorno. I loro genitori potranno cogliere l’occasione per visitare le mostre allestite al complesso museale.

In tema mostre, a Desenzano, in castello, è aperta quella dedicata al Surrealismo. Musei e poli culturali hanno riaperto i battenti anche in alto Garda. A Salò, nel museo civico di via Brunati, c’è la mostra «Nuova musica al MuSa», che allinea tele di pittori del Novecento italiano. Venerdì 29 riapre anche il museo della carta di Toscolano, in valle delle Cartiere.

A Maderno c’è «Pasqua con noi», con mercatino, truccabimbi e intrattenimento in piazza San Marco e via Benamati da sabato a Pasquetta. A Tremosine nella giornata di Pasqua si gioca a «s-ciapì», tradizionale sfida a colpi di uova sode nella piazza di Pieve. Tra i luoghi aperti alle visite le limonaie del Pra de la Fam a Tignale e del Castèl a Limone.

Sul Sebino

Non sarà una Pasqua da tutto esaurito sul lago d’Iseo, vuoi per le previsioni del tempo che paiono non del tutto positive, vuoi per la Pasqua «bassa», che ricorre cioè nel mese di marzo. Questo anticipo, infatti, ha pregiudicato l’apertura delle strutture ricettive, molte delle quali hanno optato per attendere la metà del mese di aprile per dare il via alla nuova stagione del turismo.

I campeggi per esempio, sono tra queste: a Iseo le strutture aperte saranno solo tre, mentre quelle di Pisogne, Marone, Pilzone e nell’alto lago apriranno fra una ventina di giorni, o meglio per i ponti di aprile e maggio.

Il lago d'Iseo visto dalla Corna Trentapassi - Foto di Armando Ferrari - © www.giornaledibrescia.it

«Sono scelte fatte anche in virtù di ragionamenti più ampi - spiega Ines Moretti, presidente del Consorzio Lake Iseo Holiday -. Comunque le prenotazioni per le strutture aperte sono buone e l’affluenza sarà soprattutto di turisti italiani. Si prevede il pieno da venerdì 28 e fino al 1 aprile, giorno di Pasquetta. La stagione si preannuncia comunque ottima, con arrivi sostenuti già da maggio soprattutto di clientela straniera con un crescente incremento dei turisti nord europei, soprattutto danesi, ma anche svedesi e da quest’anno pure norvegesi. L’offerta dei campeggi si sta finalmente pian piano allineando alle esigenze nuove dell’ospite e questo ci aiuterà ad avere sempre più un turismo di qualità».

Anche Antonella Pastore, presidente del Consorzio Iseo Lake Hotels conferma che non tutti gli alberghi quattro stelle del Sebino sono già aperti e tra questi non c’è un boom di prenotazioni. I turisti impassibili di fronte al tempo che potrà essere bello, brutto o variabile, in linea con le caratteristiche della stagione primaverile, non si annoieranno sul lago d’Iseo, ricco di iniziative che vanno dalle passeggiate alla visita delle cantine nella vicina Franciacorta.

A Iseo, ad esempio, lunedì dalle 9 in piazza Garibaldi sarà possibile visitare il mercatino della creatività locale chiamato «HopYsey».

In Valcamonica

Sarà una Pasqua sugli sci, quella dell’alta Vallecamonica, ma anche in compagnia delle sette note. I turisti e gli sciatori che raggiungeranno Ponte di Legno e le località limitrofe troveranno le piste ben innevate. Ma troveranno anche un cartellone di eventi e attività ben fornito, all’insegna soprattutto della musica e delle passeggiate nella natura.

A partire dalla festa di fine stagione, che quest’anno coincide con quella di avvio della primavera: sabato 30 marzo al Tonale, dalle 14 alle 17, è infatti in calendario lo Spring party. Un ospite internazionale, dj Antoine, farà ballare i presenti nel piazzale del monumento (ingresso libero). La festa sarà aperta da RebeccaLove dj, con un’occasione unica per celebrare l’inizio della nuova stagione e la prosecuzione di quella sciistica.

La musica sarà la protagonista anche a Pasquetta: al mattino, per i partecipanti ad Alba in quota, sarà possibile ammirare il sorgere del sole e fare colazione con i prodotti tipici assistendo al concerto dei Mystic Owls Duo, a 2mila metri di quota del rifugio Corno d’Aola.

A mezzogiorno, invece, alla Capanna Presena è prevista una proposta suggestiva, con il violino elettrico di Andrea Casta e il djset di Ivanix, per ballare sino alla chiusura degli impianti (sempre con ingresso libero). Le note caratterizzeranno anche la giornata del 3 aprile alle 17 al Tonale, per la seconda edizione di Belgium Rocks, che vedrà protagonista Stan Van Samang, tra i cantanti fiamminghi più rinomati.

A seguire, il 6 aprile sempre al Passo, via all’Elly Fanchini Day, giornata organizzata da Nadia e Sabrina per ricordare la sorella Elena. In pista ci saranno compagne e avversari che hanno condiviso il cammino sportivo con Elena, con l’obiettivo di diffondere la passione e la determinazione della sciatrice. Al termine è prevista l’estrazione di cimeli delle sciatrici organizzata da Airc.