Oggi torna la pioggia, ma è un mese di marzo molto mite

Dopo due settimane trascorse in compagnia dell’alta pressione, è tutto pronto per il ritorno della pioggia. Oggi secondo i modelli matematici riapriremo gli ombrelli, dato che una perturbazione raggiungerà il Nord Italia, portando piogge sparse in pianura e nevicate sui nostri monti. Le temperature minime aumenteranno, mentre le massime perderanno qualche grado, riavvicinandosi alla media del periodo.

A proposito di media, merita un cenno l’andamento complessivo di questo periodo: per alcuni stiamo vivendo un mese di marzo normale, altri sono addirittura convinti che nelle ultime settimane, tranne qualche eccezione, le temperature siano state piuttosto basse. Come sempre, l’ultima parola spetta ai numeri, che ci permettono di spazzar via ogni dubbio: secondo i dati di Ghedi, dal 1° marzo abbiamo vissuto diciotto giornate più calde della media e sette nella norma. L’anomalia termica mensile è di oltre 2,3°C, uno scarto notevole, soprattutto se consideriamo che la media di riferimento è recente, dato che si basa sulle rilevazioni effettuate dal 1991 al 2020. Ebbene sì, stiamo vivendo un mese di marzo molto più caldo della media. Il bilancio termico non sarà certamente da record, come invece è accaduto nel mese di febbraio, ma stiamo comunque parlando di un'anomalia termica degna di nota.

Ora spazio alla soluzione dell’ultimo meteoquiz: la parte superiore di un cumulonembo giunto alla sua fase di massimo sviluppo prende il nome di «incudine», proprio per la sua forma particolare. Tra le varie risposte c’era anche «nube a mensola». In questo caso non si tratta della parte superiore del cumulonembo, ma di una nube accessoria, che talvolta fa la sua comparsa durante i temporali. Provate a indovinare le sue caratteristiche.