Turismo, Brescia seconda in Lombardia: nel 2023 13,1 milioni di soggiorni

La distribuzione dei pernottamenti nelle province della Lombardia nel 2023 evidenzia una vocazione turistica di tutto il territorio regionale. Lo rivelano gli ultimi dati dell'Osservatorio per il Turismo e l'Attrattività di Regione Lombardia.

Ai vertici si posizionano Milano e Brescia che incassano rispettivamente 18,8 milioni e 13,1 milioni di soggiorni nel 2023, seguono altre destinazioni lombarde già iconiche, come Como (4,6 milioni di soggiorni) e Sondrio (4,4 milioni).

Secondo i dati, oltre a destinazioni già note, ottime performance hanno riguardato, lo scorso anno, le province di Bergamo (2,7 milioni di presenze nel 2023), Varese (2,4 milioni) e Monza Brianza (1,5 milioni). In base all'analisi numeri positivi anche per Lecco (1,1 milioni), Mantova (684.000), Pavia (560.000) e Cremona (453.000).

Per l'assessore lombardo al Turismo Barbara Mazzali «questi numeri confermano l'efficacia della strategia di promozione turistica attraverso il nostro nuovo brand regionale unitario "Lombardia Style" - afferma -, perché il territorio lombardo non è solo il nostro splendido capoluogo, Milano, che ha avuto ottimi risultati nel 2023, ma può contare anche sul grande potenziale di tutte le nostre province lombarde».

Altri dati

Un altro dato spicca dalle elaborazioni dell'Osservatorio regionale: il turismo internazionale è concentrato su Milano e sui laghi, mentre sul resto del territorio prevale il turismo nazionale.

A Como si rileva una presenza di stranieri dell'85%, a Lecco del 73%, a Brescia del 70%, che superano Milano dove si registra il 66%, a Varese, un'altra provincia il cui lago attrae sempre di più, i visitatori esteri sono stati pari al 63%. Si distinguono per presenza straniera anche Bergamo (51%), Sondrio (47%) e Mantova (36%). Lo scorso anno sono stati raggiunti quasi 51 milioni di presenze (pernottamenti), di cui 32,8 milioni di stranieri (64%) e 18 milioni di italiani (35%). Un traino potente viene dai turisti internazionali che arrivano prevalentemente da Europa, Asia e Nord America.

Chi arriva

I primi per pernottamenti sono i tedeschi (7 milioni nel 2023), seguiti da statunitensi (2,4 milioni), francesi (2,1 milioni), britannici (2 milioni), olandesi (1,7 milioni), svizzeri (1,4 milioni) e polacchi (1,3 milioni). La distribuzione dei pernottamenti per mese evidenzia un picco nella stagione estiva, trainato dalle presenze straniere, che a luglio 2023 hanno raggiunto i 6,5 milioni, sotto la spinta del 70% di presenze estere. Il 60% di coloro che hanno trascorso le vacanze in Lombardia ha soggiornato in hotel.

La Lombardia è sempre più cercata anche sul web, dove il cosiddetto sentiment nel 2023 è stato pari all'85,6 (su 100), con una crescita dello 0.5% rispetto all'anno precedente, su un'analisi su 5,2 milioni di tracce digitali.