La neve caduta nel fine settimana allunga la stagione: al Tonale si scia anche dopo Pasqua

Quasi mezzo metro di neve fresca a Ponte, un po’ meno di un metro al Tonale, ben sopra il metro in Presena: sono i risultati di un fine settimana di neve in alta Valcamonica. Neve che permette di conseguire due risultati: il primo, immediato e ben visibile, d’aver completamente imbiancato il paesaggio, rendendolo magico e con la tipica atmosfera che ancora oggi in tantissimi ricercano.

Il secondo, guardando un pochino avanti, è di allungare la stagione sugli sci, con tutta quella manna bianca che, temperature permettendo, dovrebbe traghettare il comprensorio di Ponte-Tonale ben oltre Pasqua. Già ora è facile dire che si potrà sciare sino ad aprile su quasi tutto il comprensorio, con la deadline fissata l’1 maggio, quando andrà in archivio la stagione con lo stop allo sci in ghiacciaio.

Iniziative

Per il 30 marzo il consorzio sta pensando di organizzare la classica festa che, quest’anno, non sarà di fine stagione, bensì per celebrare la Pasqua e la pasquetta in pista. Dopo il pienone della settimana di carnevale - dal 4 al 18 febbraio sono stati registrati 148mila sciatori, di cui oltre 13mila solo domenica 18 -, in questi giorni la località dell’alta Valle è zeppa di turisti stranieri per le settimane bianche e si gode la neve, che dovrebbe cadere abbondante anche in settimana. Nel frattempo, prosegue con successo il programma del Paradice music, con il doppio appuntamento all’interno dell’igloo sia al giovedì sia al sabato alle 16 (i prossimi concerti saranno giovedì con Gianna e le altre, tributo a Rino Gaetano, e il 2 marzo con «It's only frozen water»).

Da segnare è poi la nuova edizione di Alba in quota il 3 marzo a Ponte, dalle 5.30 alle 7.30, con l’apertura anticipata degli impianti sulle note di un concerto live, l’emozione di ammirare il sole che sorge e la discesa sulle piste in compagnia dei maestri di sci. Per tutto il mese di marzo, sarà ancora possibile sciare in notturna sulla pista Valbione di Ponte e Valena del Tonale.