Sul Garda è tutto pronto per il pienone di turisti a Pasqua

Alice Scalfi, Simone Bottura

Per il primo test stagionale è aperto il 90% degli hotel. Operatori fiduciosi: il 2024 si annuncia positivo

2 ' di lettura

Sul Garda aperto il 90% degli hotel

C’è già profumo d’estate sul lago di Garda. L’intera riviera bresciana, destinazione che vale 8 milioni di pernottamenti annui su un totale provinciale di 13 milioni, è pronta ad accogliere la prima vera ondata di visitatori del 2024. L’avvio della stagione turistica è stato celebrato venerdì a Limone con l’Opening Season Party, ma l’esordio sul campo è atteso per Pasqua, quest’anno particolarmente «bassa» visto che sarà il 31 marzo. Generalmente non è una buona notizia per il lago. Si sono vist