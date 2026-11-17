Una mail arrivata a seimila scuole, molte delle quali evacuate, con i genitori costretti a interrompere il lavoro per andare a prendere i figli. Un aereo che cambia rotta per un allarme bomba. Un frigorifero al supermercato che smette di raffreddare. E poi la posta elettronica, le piattaforme per le riunioni online e gli strumenti di intelligenza artificiale che restano fuori uso per un giorno intero. Fino ai problemi registrati ieri negli Stati Uniti, dove i clienti di alcune grandi banche hanno avuto difficoltà ad accedere ai propri conti.
Episodi diversi, che nelle ultime settimane hanno avuto qualcosa in comune: la capacità di interferire con la nostra quotidianità, mettendo in discussione abitudini che diamo ormai per scontate. Andare a scuola, viaggiare, fare la spesa, lavorare. Per rimane in attesa davanti a uno schermo o fuori dai cancelli di un istituto, le conseguenze possono essere simili. Le cause, però, sono tutt’altro che sovrapponibili.
È tutta guerra ibrida? «Per definire un episodio così non basta che ci sia un evento», chiarisce Federico Cerutti, coordinatore del master in cybersicurezza dell'Università degli Studi di Brescia. Bisogna capire chi agisce, con quali obiettivi e all’interno di quale strategia. Le minacce arrivate a oltre seimila scuole, seguite da nuovi allarmi, hanno mobilitato forze dell’ordine, famiglie e governo. Ma non basta una successione di episodi a dimostrare che dietro ci sia una regia comune.
Le differenze
La guerra ibrida si combatte su più fronti, dall’informazione all’economia, con l’obiettivo di destabilizzare un paese senza che ci sia un conflitto militare. Un attacco informatico può essere uno degli strumenti utilizzati, ma può anche essere opera di criminali interessati a ottenere un riscatto. Così come dietro una minaccia può esserci semplicemente un emulatore, un «lupo solitario». Cerutti invita dunque alla cautela: «Un conto è un evento creato da un mitomane, un conto è un evento attribuibile a uno Stato».
E poi ci sono i guasti, che possono fermare servizi utilizzati da milioni di persone senza che nessuno li abbia deliberatamente provocati. Nel caso del blocco delle sue piattaforme la scorsa settimana, Microsoft ha escluso l’hackeraggio. Lo stesso hanno fatto nelle scorse ore le banche statunitensi. Il disagio per gli utenti resta, ma distinguere le cause è fondamentale, anche per non alimentare quella sensazione di emergenza permanente che rischia di trasformare ogni interruzione in una nuova minaccia.
C’è però un elemento che tiene insieme tutti questi episodi, indipendentemente dalla loro origine: la nostra dipendenza dalla tecnologia. «Siamo estremamente dipendenti da un contesto digitale», osserva Cerutti. Vale per le grandi piattaforme, ma anche per una qualsiasi realtà che attraverso i sistemi informatici riceve gli ordini, emette le fatture e paga i fornitori. Se qualcosa si ferma, le conseguenze possono essere a cascata.
Diventa allora centrale la resilienza, cioè la capacità di resistere a un’interruzione e tornare a funzionare. «È necessario mantenere questa infrastruttura esattamente come manteniamo qualunque altro aspetto delle nostre infrastrutture», sottolinea il docente.
La dipendenza
Una vulnerabilità che riguarda da vicino anche il sistema produttivo bresciano. Mario Bonomi, vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a innovazione e sviluppo digital, parte da un fattore sul quale le singole aziende hanno ben poco margine di intervento: le infrastrutture digitali sono globali e sempre più concentrate nelle mani di pochi grandi operatori. Se si fermano, le conseguenze possono raggiungere anche chi si trova a migliaia di chilometri di distanza.
Su quello che accade all'interno delle imprese, invece, è possibile intervenire. E il primo problema, secondo Bonomi, non riguarda necessariamente la tecnologia: «Sulla sicurezza mancano competenze e dobbiamo investire in formazione». C'è anche una questione culturale e organizzativa: «A volte pesa la paura di cambiare, di rivedere procedure e abitudini. Acquistare strumenti senza preparare chi dovrà usarli lascia irrisolta una parte del problema».
Le difese, del resto, sia che si tratti di guerra ibrida o di un attacco hacker, sono più meno le stesse. «Anche se gli attacchi hanno origini differenti, le procedure di difesa sono molto simili -spiega Cerutti –. A cambiare sono piuttosto le risorse a disposizione dell'aggressore e, di conseguenza, il livello di preparazione necessario per contrastarlo. Rafforzare la propria “postura cibernetica” significa proprio questo: essere più preparati a proteggersi, resistere e reagire».
Gli investimenti
Qualcosa, nel Bresciano, si sta muovendo. Secondo Scenari digitali, l’analisi annuale di Confindustria Brescia, nel 2025 il mercato provinciale della cybersicurezza valeva 47,1 milioni di euro, con una crescita del 12,7%, dopo il +11,5% registrato nel 2024. Numeri che raccontano un’attenzione crescente, ma non ancora sufficiente. Il rapporto evidenzia infatti come gli investimenti restino inferiori alle effettive necessità di protezione, soprattutto se si considerano i danni che un fermo produttivo o un furto di dati possono provocare.
La consapevolezza, almeno nelle intenzioni, sembra esserci. Tra le imprese utilizzatrici di servizi digitali coinvolte nell’indagine, il 51% dichiarava di aver investito in sicurezza nel 2024 e nel primo semestre del 2025. Quota che saliva al 63% considerando chi prevedeva di farlo nel periodo successivo, fino al 2026.
Lampante è soprattutto il divario tra aziende di dimensioni diverse: aveva investito il 42% delle micro e piccole imprese del campione, contro la totalità delle grandi.
«Come sistema non stiamo spendendo abbastanza. Dobbiamo spendere meglio, prima nelle persone e poi nei software», osserva Bonomi. Ma anche trovare le persone giuste è complicato. «Formiamo meno persone di quello che il mercato richiede» ricorda Cerutti. E chi acquisisce queste competenze può trovare opportunità economiche più vantaggiose anche all’estero. Il rischio, dunque, è duplice: non investire abbastanza nella sicurezza e non avere professionisti sufficienti per garantirla.
Le persone
Per Bonomi è proprio dalla formazione che bisogna ripartire. «Serve formazione continua. Anche l'intelligenza artificiale va affrontata preparando le persone a lavori diversi e aggiornando le competenze. Il fatto che si sviluppino percorsi sulla cybersicurezza in UniBs, all’Ifts Lonati e in Isfor è un segnale di movimento, insieme alle imprese che investono e danno spazio agli innovatori».
Non tutte le aziende, però, hanno le risorse economiche e organizzative per affrontare da sole questa trasformazione. Le realtà più piccole rischiano di restare indietro, proprio mentre aumenta la loro dipendenza da strumenti e infrastrutture digitali. Per questo, secondo Bonomi, serve un lavoro comune: Confindustria deve accompagnare le imprese e aiutarle a riconoscere gli interessi condivisi, a partire dalla sicurezza informatica.
La collaborazione deve crescere all'interno delle aziende, tra persone e funzioni diverse, ma anche lungo le filiere produttive. Perché il rapporto tra imprese non si limita alla semplice fornitura di beni e servizi, soprattutto quando la vulnerabilità di una può avere conseguenze anche sulle altre. Un percorso che chiama in causa associazioni di categoria, Regione e politica, ciascuno per le proprie competenze.
In fondo, dietro una casella di posta che non si apre può esserci un ordine che non parte, così come dietro una mail di minaccia c’è una famiglia costretta a riorganizzare la giornata. La sicurezza digitale non è più soltanto una questione per informatici, né un problema che riguarda esclusivamente le aziende: vuol dire proteggere anche il tempo, il lavoro e la quotidianità di ciascuno.