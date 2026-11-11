Allarmi bomba nelle scuole, cos’è lo swatting e perché è pericoloso

Dalle false minacce alle evacuazioni, quali sono i rischi di questa forma di molestia e intimidazione che ha conseguenze anche legali

11 novembre 2026 3 ' di lettura

L'evacuazione di una scuola di Sale Marasino dopo un allarme bomba - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti swattingallarme bomba scuoleallarmi bomba Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...