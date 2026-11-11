Allarmi bomba nelle scuole, cos’è lo swatting e perché è pericoloso

Gli allarmi bomba che hanno ricevuto mercoledì 11 novembre numerose scuole d’Italia e del Bresciano, così come gli allarmi bomba che hanno riguardato le compagnie aeree europee nei giorni scorsi, fanno parte di un fenomeno chiamato «swatting»: una forma di molestia e intimidazione che consiste nel provocare un intervento delle forze di polizia attraverso una falsa segnalazione di emergenza.
La pericolosità di questi episodi non sta soltanto nel panico che possono generare. Una falsa minaccia può mettere a rischio l’incolumità delle persone durante le evacuazioni, impegnare mezzi e personale destinati alle emergenze reali e sottrarre risorse a chi potrebbe averne davvero bisogno. E se gli allarmi infondati diventano frequenti, si può finire per sottovalutare anche una segnalazione autentica. È il pericolo più grande dell’«al lupo, al lupo»: che quando il pericolo arriva davvero, qualcuno non sia più disposto a crederci.
Cos’è lo swatting
Lo swatting può assumere forme diverse, ma il meccanismo è sempre simile: qualcuno comunica alle autorità una situazione di grave pericolo che in realtà non esiste, con l’obiettivo di far intervenire le forze dell’ordine in un determinato luogo (o di creare panico e terrore, a livello più ampio). Vengono così dispiegati agenti, vigili del fuoco e soccorritori, con conseguenze anche importanti per le persone coinvolte.
Il termine deriva dalla sigla americana Swat, acronimo di Special weapons and tactics, che identifica le unità speciali di polizia addestrate a intervenire nelle situazioni ad alto rischio. La parola swatting indica quindi la pratica di provocare un intervento di questo tipo attraverso una segnalazione falsa. Il fenomeno si è diffuso inizialmente negli Stati Uniti – ne ha parlato anche l’Fbi sui suoi canali di comunicazione, sottolineando le gravi conseguenze che questi allarmi possono avere – e con il tempo si è esteso nel mondo.
Le modalità possono essere differenti. La falsa segnalazione può arrivare attraverso una telefonata ai numeri di emergenza, una comunicazione via e-mail o altri canali digitali. I contenuti possono riguardare la presenza di una bomba, la minaccia di una sparatoria, un sequestro di persona o un'aggressione in corso. Un altro aspetto riguarda la possibilità di utilizzare strumenti digitali per rendere più credibile la segnalazione o nascondere l'identità di chi l’ha inviata.
Perché lo swatting è pericoloso
Non si tratta di uno scherzo né di una semplice bravata. Una falsa segnalazione può mettere in pericolo le persone presenti nel luogo indicato, generare situazioni di panico e impegnare risorse che potrebbero essere necessarie per affrontare emergenze reali. Una minaccia di attentato, anche quando si rivela infondata, determina in gran parte dei casi l’evacuazione degli edifici, l’interruzione delle lezioni e l’intervento di diversi corpi di soccorso. Questa capacità di provocare una reazione immediata e di grande portata rende lo swatting particolarmente pericoloso. Anche quando non viene trovato alcun ordigno o non emerge alcun pericolo concreto, le conseguenze sono immediate: le attività vengono sospese, gli edifici devono essere controllati e le persone coinvolte possono vivere momenti di forte preoccupazione.
La legge in Italia
In Italia non esiste una fattispecie di reato denominata specificamente «swatting». Le condotte possono però rientrare in diverse ipotesi di reato, a seconda delle modalità con cui viene fatta la segnalazione e delle conseguenze provocate.
Tra i riferimenti normativi c’è l’articolo 658 del Codice penale, che disciplina il procurato allarme all’autorità: «Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516».