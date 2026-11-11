L’esperto informatico: «Allarmi bomba, dietro possibili lupi solitari»

Ingegnere Michele Vitiello, è possibile risalire all’indirizzo di partenza della mail con l’allarme bomba nelle scuole, anche se sembra provenire da un dominio straniero?
«Non sempre, dipende dal tipo di applicazione utilizzata per inviare il messaggio. Si può creare una vera e propria casella di posta elettronica, con un dominio di qualsiasi tipo: in quel caso normalmente esiste un indirizzo IP da cui la mail proviene. Ma anche questo può essere falsificato o mascherato attraverso sistemi come Tor o una VPN, che anonimizzano l’indirizzo IP. Potrei ricevere un messaggio che sembra arrivare dalla Nigeria e che invece è stato spedito da Brescia. C’è poi un’altra possibilità: utilizzare servizi di mailing online, ai quali si chiede di inviare un messaggio facendo apparire come mittente un determinato indirizzo. In questo caso la mail non parte da una vera casella di posta elettronica, ma direttamente dal servizio di invio. Sono tutti elementi che gli investigatori devono verificare».
Quindi individuare il responsabile può essere molto complicato?
«Se si tratta di una bravata, magari ci sono errori grossolani e si può arrivare all’autore in pochi minuti. Se invece è un’operazione più strutturata, con una serie di accortezze tecniche per nascondere le proprie tracce, diventa difficile risalire a chi l’ha inviata».
Le mail sono state spedite a indirizzi pubblici delle scuole, facilmente reperibili su Internet. È un elemento che può aiutare le indagini?
«Significa che qualcuno ha fatto una ricerca degli indirizzi delle scuole. È un elemento che potrebbe diventare utile in una fase successiva, se ci fosse un sospettato: sequestrando i suoi dispositivi si potrebbe verificare se aveva organizzato il tutto e cercato gli indirizzi. Ma la semplice ricerca su Internet lascia tracce soprattutto sui dispositivi e, eventualmente, nella cronologia dei browser. Da sola è un’indicazione troppo debole per identificare chi ha compiuto queste ricerche».
Secondo la sua esperienza, dietro questi episodi c’è un singolo che vuole fare uno scherzo oppure qualcosa di più strutturato?
«È ancora presto per capirlo. Quello che sta accadendo nelle ultime settimane potrebbe aver scatenato una serie di lupi solitari, persone in cerca di un momento di gloria che sfruttano la possibilità di rendersi anonime per creare situazioni di caos. Bisognerebbe studiare bene tutte le scuole raggiunte e verificare eventuali correlazioni territoriali. Se una minaccia arriva a una scuola di Manerbio, per esempio, e l’autore si trova dall’altra parte del mondo, è un elemento che merita attenzione».
Ma se il fenomeno riguarda scuole in tutta Italia, la ricerca degli indirizzi può essere stata automatizzata?
«Certamente. Potrebbe essere stato utilizzato anche un sistema di intelligenza artificiale. Basta formulare una richiesta corretta per ottenere rapidamente gli indirizzi mail di tutte le scuole della Lombardia o dell’Italia. Non serve più che una persona cerchi gli istituti uno per uno su Google, come sarebbe accaduto in passato. Oggi raccogliere queste informazioni richiede pochissimo tempo».
Da professionista del settore, quanto la preoccupa il tema della guerra ibrida e dell’utilizzo del digitale per creare disordine e insicurezza?
«Da alcuni punti di vista, molte di queste cose si potevano fare anche in passato: non è un fenomeno nato oggi. Sembra però che adesso si voglia generare più disordine e più caos. Questo impone di alzare l’asticella della sicurezza. A livello nazionale ci si sta già muovendo da alcuni anni, attraverso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la direttiva NIS2 e altre iniziative».
La sicurezza informatica, però, riguarda anche i singoli cittadini.
«Assolutamente. Tutti dobbiamo prestare molta più attenzione nella vita quotidiana. È finito il tempo delle password facili da memorizzare e magari annotate su un foglietto: servono strumenti più concreti per aumentare la sicurezza individuale. Sul fronte della sicurezza generale ci sono professionisti che lavorano continuamente per proteggere e controllare quello che accade in Italia e nel mondo. Ma il problema è che ormai la nostra vita si è spostata nel digitale e le nostre vulnerabilità sono ancora forti. Siamo completamente esposti su Internet»