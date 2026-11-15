Iperammortamento e leasing: investire senza frenare la crescita

Un nuovo macchinario, una linea automatizzata, un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone. Per molte imprese bresciane i progetti ci sono già. La domanda è un’altra: come finanziarli senza sottrarre liquidità alla gestione quotidiana, e farlo nel momento giusto?
Il momento, oggi, ha un nome: il ritorno dell’iperammortamento, con un orizzonte fino al 2028, per gli investimenti in beni strumentali legati alla trasformazione digitale ed energetica. Un’opportunità che va inserita in una strategia di sviluppo aziendale, non vissuta come una semplice agevolazione fiscale.
Di cosa hanno bisogno davvero le PMI
Innovare significa spendere cifre importanti, ed è qui che molte imprese si fermano. Le esigenze sono concrete:
- Proteggere la liquidità: investire senza immobilizzare il capitale che serve a crescere e ad assumere.
- Pianificare i tempi: cogliere le opportunità, come gli incentivi, quando servono davvero.
- Orientarsi: scegliere tra strumenti e agevolazioni quelli adatti al proprio progetto.
- Avere un interlocutore che conosca l’azienda: non un’offerta standard, ma una soluzione costruita sull’impresa.
Cosa offre concretamente BCC Garda
Attraverso le società specializzate del Gruppo BCC Iccrea, come Bcc Leasing e Bcc Assicurazioni, BCC Garda mette a disposizione delle PMI una gamma completa di soluzioni:
- Leasing strumentale per macchinari, impianti e attrezzature, comprese automazione e robotica: più produttività e qualità senza intaccare la cassa.
- Leasing fotovoltaico in autoconsumo: per produrre energia e rendere più prevedibili i costi.
- Leasing immobiliare per capannoni, sedi operative e strutture ricettive, nuovi o da ristrutturare.
- Leasing veicoli commerciali e industriali e leasing nautico, particolarmente interessante per l’economia del lago.
I vantaggi sono altrettanto concreti: si può finanziare l’intero valore del bene al netto dell’anticipo, accedere al Fondo di garanzia per le PMI, personalizzare il piano finanziario contando su consulenza fiscale e agevolativa, e dedurre i canoni nei limiti di legge. Il risultato: realizzare l’investimento senza immobilizzare il capitale che l’impresa può destinare a crescita e assunzioni.
Perchè scegliere BCC Garda
Le banche tra cui scegliere sono tante. Ecco cosa distingue BCC Garda:
- Una relazione diretta con l’imprenditore. Ogni giorno incontriamo imprenditori, artigiani, agricoltori e operatori del turismo: conosciamo le loro aziende e i loro progetti, non solo i loro conti.
- La prossimità di una banca locale, la forza di un grande gruppo. Dietro BCC Garda ci sono le società specializzate e le professionalità dedicate del Gruppo BCC Iccrea.
- Prima la consulenza, poi il prodotto. Ogni progetto è valutato caso per caso, insieme ai consulenti dell’impresa, per individuare lo strumento più adatto.
- Competenze al momento giusto. Non solo credito: supporto per trasformare un’intuizione in un progetto industriale concreto, efficiente e sostenibile.
Una storia di valore e presenza sul territorio. BCC Garda opera sul territorio bresciano e gardesano da oltre 130 anni con successo e sempre al fianco di imprese e famiglie.
Hai un progetto di investimento in cantiere?
Parlane con un consulente BCC Garda prima di decidere: insieme valuteremo lo strumento più adatto alla tua impresa.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le filiali e sul sito. Le operazioni sono soggette all’approvazione della società di leasing. I benefici fiscali e le agevolazioni sono subordinati al possesso dei requisiti di legge.